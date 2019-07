Wieder „Eine Stunde Kunst“ am Mittwoch

Der Galeriekreis lädt Kunstinteressierte zu der Reihe „Eine Stunde Kunst“ am Mittwoch, 31. Juli, um 18.30 Uhr, in die Galerie im Torhaus ein. Diesmal geht es im Rahmen einer Gesprächsrunde über das Zusammenwirken von Malerei (Andrea Eitel) und Skulptur (Uli Gsell), in dem realistische Darstellungen heutiger kühl-urbaner Umgebung auf in Stein gehauene strukturelle Räume trifft, die an archaische Behausungen oder Kultstätten erinnern. Unser Bild zeigt „Rast“ von Andrea Eitel.