Wieder ein „Tag der offenen Redaktion“

Natürlich wird und soll es es auch närrisch zugehen. Doch der „Tag der offenen Redaktion“ in den Räumen der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitag, 9. Februar, soll allen Gästen, ob mit oder ohne Narrenhäs, die Gelegenheit geben, mit dem Team der Schwäbischen Zeitung ins Gespräch zu kommen.

Seit Jahren ist es gute Tradition, dass die SZ am „Rußigen“ oder auch „Bromigen“ Freitag ihre Türen öffnet. Von 9.59 bis 14 Uhr, dann startet vor dem Rathaus der Kinderumzug der Narrenzunft Nibelgau, sind Neugierige und Narren herzlich willkommen, in den Räumen der Redaktion in der Geschäftsstelle in der Marktstraße sowohl ernsthafte als auch närrische Themen anzusprechen oder sich einfach wohlzufühlen. Für Bewirtung ist gesorgt. Auch die Mitglieder der SZ-Redaktion werden sich für diesen Tag wieder Verkleidungen einfallen lassen, die in die Jahreszeit passen. Die Räume werden auch fasnetgerecht geschmückt sein.

Einblicke in die Arbeitswelt

In den vergangenen Jahren herrschte bei diesen Anlässen immer ein reges Kommen und Gehen in der SZ-Redaktion, die gerne auch Einblicke in ihre Arbeitswelt gewährt. Die Rechner jedenfalls werden gestartet sein. Der „Tag der offenen Redaktion“ und die „K-4-Nacht“ während des Altstadtsommerfestivals bieten in einer nicht alltäglichen Atmosphäre die Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit Abonnenten oder auch Interessierten. Jeder Besucher ist willkommen.

Doch um 14 Uhr wird dann auch wieder Schluss mit der Fasnet am Arbeitsplatz sein. Danach muss sich die Redaktion darauf konzentrieren, auch für den Samstag ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Blatt zu erstellen. Unterstützt wird dieses Angebot vom Backhaus Häussler, der Metzgerei Stör und der Brauerei Härle.