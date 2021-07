Wieder Aktivitäten im Sonnentreff

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir haben unser Café im Sonnentreff wieder geöffnet“, hatte die Leiterin der Begegnungsstätte „Sonnentreff“ in der Leutkircher Altstadt, Katja Baumgart, mitgeteilt. Grund genug für den Landesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. seinen Besuch anzukündigen. Es war für Thomas Hanisch geradezu ein Muss, zusammen mit seinem Regionalvorstand von Bodensee-Oberschwaben, Steffan Dittrich, zu einem ausgedehnten Besuch nach Leutkirch zu fahren. „Nach dieser langen Zeit ohne direkte persönliche Kontakte war es mir wichtig, mir mal wieder ein eigenes Bild unserer Einrichtungen im ganzen Landesverband zu machen.“ Gerade, wo viele der Einrichtungen wegen den Corona-Einschränkungen geschlossen waren oder auch noch sind, freute es Hanisch „zu sehen, wie der „Sonnentreff“ unbeschadet durch den Winter und über die schwierige Zeit gekommen ist.“

Im Vorfeld hatten Katja Baumgardt und Silvana Shapke beim Rundgang durch den „Sonnentreff“ über ihre Arbeit berichtet. „Hier hat uns das Angebot von Foodsharing und Lebensmittel-Fairteiler geholfen, unsere Dienststelle weiterhin offen zu halten und Anlaufstelle zu sein.“ Und weiter: „Und jetzt benutzen auch die ersten Gruppen wieder unsere Räumlichkeiten“, freuen sich die beiden Frauen darüber, dass es wieder mehr Aktivitäten gibt. Auch berichteten sie den beiden Vorständen über ihr Ziel mit noch mehr ehrenamtlichen Helfern. „Wir haben schon jetzt unser Café wieder jeden Montag geöffnet, und würden dies auch gerne wieder mittwochs anbieten wollen. Dazu fehlen uns aber noch einige Helfer-Innen die unser Team am Vormittag unterstützen können. Und die vielleicht für jeweils 1-2 Stunden bereit sind z.B. Kaffee einzuschenken“, warb Baumgardt um Unterstützung für diesen Ort der Nachhaltigkeit und Solidarität. Und weiter: „Neben dem Offenen Café und unserem Lebensmittel-Fairteiler haben wir dennoch genügend Raum für Akteure aus dem sozialen Bereich, die hier ihre Ideen verwirklichen könnten.“

Auch junge Leute sind herzlich willkommen sich einzubringen. So wie ein Geschwisterpaar, das mitmacht „weil es Spaß macht und wir mithelfen können, damit nicht so viel an Lebensmittel vernichtet werden.“

Es tue gut zu sehen: „Es hat keinen Leerlauf gegeben, sondern das soziale Engagement der Johanniter konnte weitergehen und ist gestärkt durch den 3. Lockdown gekommen“, lobt der Leutkircher-Ortsbeauftragte der Johanniter, Robert Lohr, das engagierte und motivierte Vorgehen des Sonnentreff-Teams.