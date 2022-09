Wie soll sich die Leutkircher Altstadt weiterentwickeln?

Die Initiative „Lebendiges Leutkirch - autoarme Altstadt“ hat in den vergangenen Monaten immer wieder auf sich aufmerksam gemacht, zuletzt mit der Aktion eines „Parking Days“, bei dem sechs innerstädtische Parkplätze für ein paar Stunden anders genutzt wurden. Eine weitere Aktion war die Aufforderung zur Teilnahme an einer Umfrage. Bis Mitte August sind zahlreiche ausgefüllte Fragebogen online eingegangen, die derzeit ausgewertet werden.

„Mit rund 650 beantworteten Fragebögen sind wir sehr zufrieden. Erste Auswertungen zeigen bereits interessante Ergebnisse und spannende Ideen und Anregungen“, teilt Gabriel Göser von der Initiative mit. Die detaillierten Ergebnisse werden im Rahmen der nächsten Veranstaltung den Interessierten präsentiert.

Jetzt steht eine neue Veranstaltung ins Haus. Am Samstag, 17. September, wird von 15 bis 17 Uhr in der Aula der Geschwister-Scholl-Schule am Öschweg 5 einen Workshop zur Weiterentwicklung der Leutkircher Altstadt veranstaltet, durchgeführt von einer professionellen Moderatorin. Unterstützt wird das Projekt von „Demokratie Leben“.

Eingeladen sind alle, die sich für die Gestaltung und Weiterentwicklung der Altstadt interessieren, so die Veranstalter. „Wir haben auch die Gemeinderäte eingeladen“, sagt Anna Barbara Schrön vom Veranstaltungsteam, „und freuen uns ganz besonders, wenn auch Einzelhändler und Anwohner kommen und mitreden“. Das Ziel sei „das Sammeln von ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten zur Gestaltung“. Themenschwerpunkte sind die Möblierung beziehungsweise Bepflanzung der Altstadt, die Belebung und Gestaltung von Aktivitäten, das Regeln und Klären von praktischen Fragen wie Anwohnerparken, Lieferverkehr und die Frage nach sicherer Mobilität. Beim Workshop sollen laut Veranstalter „keine fertigen Konzepte entwickelt, sondern Möglichkeiten aufgezeigt werden.“

Das aufbereitete und gesammelte Paket soll zu einem späteren Zeitpunkt dann den Gemeinderäten und der Stadtverwaltung übergeben werden. „Natürlich mit der Bitte, mit diesen Möglichkeiten zu arbeiten“, so Schrön weiter, „schließlich verstehen wir das Ganze als Ergänzung und Unterstützung in einer Kooperation mit anderen Akteuren der Stadt. Idealerweise können Ergebnisse des Workshops beim Prozess der innerstädtischen Entwicklung des „Sanierungsgebiets Entlang der Eschach ergänzend berücksichtigt werden“.