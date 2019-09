Wie soll es mit der Fußgängerzone in Leutkirch weitergehen? Das sagen die Fraktionen

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitag gegen 16.45 Uhr in Sigmaringen gekommen. Eine Mercedes-Fahrerin war auf der B 32 in Richtung Sigmaringendorf unterwegs und ist nach Angaben der Polizei aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte sie mit einem Golf-Fahrer zusammen, dessen Auto ins Gebüsch schlitterte. Die Mercedes-Fahrerin hat sich bei dem Unfall schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.