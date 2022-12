Wie man in düsteren Zeiten lustig bleibt

„Der Mann, der jede Rolle spielt. Über die Herausforderung, in schweren Zeiten lustig zu bleiben“: Das ist der Titel des Talks im Bock, zu dem Moderatorin Nina Poelchau am Montag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr Uli Boettcher in der Leutkircher Festhalle erwartet. Musikalisch umrahmt wird der Abend durch Just Friends, der Eintritt ist frei.

Die Shows des Schauspielers, Kabarettisten und Theaterunternehmers Uli Boettcher genießen in der Region und weit darüber hinaus einen legendären Ruf, wie es in der Ankündigung heißt. Er hat den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg im Schrank und ebenso den Kulturpreis der Städte Ravensburg und Weingarten. Er zählt zu den bekanntesten Kabarettisten in Baden-Württemberg – und ist doch sehr bodenständig geblieben.

Seit 1993 produziert Boettcher jährlich neue Eigenproduktionen, darunter sehr erfolgreiche wie „Die Schuftnudeln“ (1996 – 2002). Seit 1999 arbeitet er mit Bernd Kohlhepp („Der unsichtbare Hund“, „Winnetou IV“, „Denn sie wissen (noch) nicht, was sie tun…“) zusammen. Und er kam auch ins Fernsehen: Er war im „Tatort“ zu sehen, in „Hämmerle und Leibssle“, in „Die Biester“.

2011 eröffnet er zusammen mit seiner Frau Salka und seinem Agenten Tommy Seitzinger das Hoftheater Baienfurt. Der 200 Jahre alte Bauernhof wurde zu einer Spielstätte mit 200 Plätzen und Restaurant mit Biergarten ausgebaut. Dort finden jährlich etwa 200 Aufführungen statt – aus allen Bereichen der Kleinkunst. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat er sich mit verschiedenen anderen gestrandeten Kollegen digitalen Projekten gewidmet.