Wie man ein Hochbeet richtig anlegt und bewirtschaftet

Der Obst- und Gartenbauverein Leutkirch hat seine Hauptversammlung im Gasthaus Hotel Rad abgehalten. Die Vorsitzende Gerlinde Schweigert nahm die Gelegenheit wahr, um fünf Personen für 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Verein zu ehren.

Manfred Stör für das Amt des ersten und zweiten Vorsitzenden, Monika Stör für 25 Jahre Beisitzerin und seit kurzem Kassenprüferin, Angelika Grafe seit 25 Jahren Kassiererin und Helmut Bommer für 25 Jahre Beisitzer und Kassenprüfer. Auch die Vorsitzende Schweigert selbst wurde für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit von Erika Sengele geehrt; zuerst war sie Schriftführerin, dann zweite Vorsitzende und seit 13 Jahren Vorsitzende. Annerose Herm vom Ernährungs-Zentrum Bodensee-Oberschwaben in Bad Waldsee referierte anschließend über das Thema „Das Hochbeet – der Aufbau, bequeme Pflege, reiche Ernte“. Sie zeigte den Anwesenden mithilfe von Bildern, aus was für einem Material ein Hochbeet sein kann und wie es Schicht für Schicht ausgefüllt wird. Sehr wichtig sei es, auf dem Boden ein ganz engmaschiges Gitter zu legen, damit von unten her keine Mäuse eindringen können, so die Referentin. Der Abschluss bildet eine 20 Zentimeter hohe Erdschicht. Zwei wichtige Punkte gibt es bei einem Hochbeet zu beachten: „Ein Hochbeet eignet sich nicht dafür, dass man von einer Pflanze viel anpflanzt, sondern vielfältige Pflanzen im Beet hält, um immer etwas zum ernten zu haben. Und man muss wissen, dass die Pflanzen viel Wasser benötigen.“Zum Schluss wurden die Termine für das Gartenjahr 2019 bekanntgegeben. Das Ausflugsprospekt für den zweitägigen Ausflug am Samstag, 25. Mai, und Sonntag, 26. Mai, zum Rheinfall nach Schaffhausen kann im Geschäft Stör und Wagenseil abgeholt werden.