Wie es ist, hierherzukommen und hier zu leben

Menschen mit Migrationshintergrund seien zu einem festen und wertvollen Bestandteil unserer Gesellschaft geworden, schreibt die Stadtverwaltung Leutkirch in einer Mitteilung. Sie machten etwa 20 Prozent der Bevölkerung im Landkreis Ravensburg aus. Grund genug, dass sich der Landkreis Ravensburg in diesem Jahr erstmals an der bundesweiten Interkulturellen Woche beteiligt. Diese startet Ende September unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ statt, heißt es. Leutkirch beteilige sich mit zwei Veranstaltungen daran.

Am 29. September um 13.30 Uhr macht demnach die Veranstaltungsreihe „Lebensgeschichten“ Station im Pfarrgarten St. Martin in Leutkirch. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 500 Jahre St. Martin lädt der Erzählgarten zum Zuhören und ins Gespräch kommen ein. Im ersten Teil berichten Leutkircher mit interkulturellen Erfahrungen über ihr Leben, ihre Herkunftsländer, ihr Ankommen und ihren Alltag hier. Im zweiten Teil des Nachmittags können Interessierte mit den Zeitzeugen und auch untereinander ins Gespräch kommen.

Ein weiterer Termin der Reihe „Lebensgeschichten“ ist am Samstag, 28. September, in Wilhelmsdorf.

Ein Höhepunkt der Interkulturellen Woche sei der traditionelle bundesweite Tag der offenen Moschee, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Türkisch-Islamische Union/DITIB Leutkirch lädt hierzu am 3. Oktober von 14 bis 18 Uhr in die Ottmannshofer Straße 8 ein.