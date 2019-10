Bäännng! Breitbeinig steht Jeff Mezzrow da, geht mit seiner Fender Sqier gleich in die Vollen. Drummer Benedict Stehle knüppelt auf seinem mächtigen Ludwig-Set wie Dave Grohl von den Foo Fighters. Basser Leon Schurz bewegt seine Finger flink über sämtliche Lagen des Viersaiters. Eine Naturgewalt. Ein Hurrikan. Nicht nur, weil der Mann am Mischpult die Regler schön hochgedreht hat.

Der gebürtige Bostoner ist ja in Leutkirch kein Unbekannter, im Bocksaal schon so oft aufgetreten, dass er sich bald ins Goldene Buch der Stadt eintragen könnte. Hat im Allgäu viele Fans. Zu Recht. Eine mehr als kernige Melange aus Sixtie-Sounds, eigenen Stücken, aufgedonnertem Country-Gehoppel, alten Krachern und Funk. Rübergebracht mit vollem Einsatz. Ein Power-Trio. Als Mezzrow zum Abtanzen einlädt, wird die Fläche vor der Bühne voll. Keine Hemmungen mehr, Freude.

Rock steady als Opener, dann sein Song „One more war“, Krieg. „Es gibt schon wieder so viele Idioten, die nichts aus der Geschichte gelernt haben“, konstatiert Mezzrow. Ein Knaller über Waffenproduzenten, „Deutschland ist ja auch ganz gut dabei“, stellt er fest. Ein neues Stück, „Time to take sides“. Er habe sich lange nicht für Politik interessiert, sagt der hagere, schwarz gekleidete Musiker mit Berliner Wohnsitz, einst Mitglied der legendären „Blue Man Group“. Aber Trump habe ihn gezwungen, sich auf eine Seite zu stellen.

Der Bond-Titel „Goldfinger kommt in hammerharter Version. Wie hoch kann der denn singen? Ein Grufti-Song, wacht auf ihr Toten. Psychdelisch wird’s zunächst bei „Californian Dreaming“, dem Sehnsuchtssong der Flower-Power-Generation. Dann volles Brett. Die „Mamas & Papas“ klingen dagegen wie ein kreuzbraver Gesangsverein. Noch ein Sixtie-Stück, „Land of thousand dances“ populär durch den seligen Wilson Picket, hier Hardrock statt Soul. „Till the end of the days“ von den Kinks hauen die drei dem Publikum förmlich um die Ohren. Power und Freude. Lebe dein Leben. Jetzt.

Für die „Bugatti Blues Band“ ist’s ein echtes Heimspiel. Die Mannen pflegen seit dem Jahr 1985 den Blues, sind im Bocksaal aber seit Jahren nicht mehr aufgetreten. Nichts verlernt, im Repertoire erfreulicherweise nicht die immer wieder zu hörenden Blues-Klassiker oder die Herzwärmer, die Mädchen am Lagerfeuer dahinschmelzen lassen. Peter Paul Bruder (Isny) ist ein ausgewiesen guter Gitarrist, technisch perfekt, mit vielen Facetten. Singen kann er auch, ein erfahrener Frontman. Werner Mayer bedient die Tasten – Yamaha und Korg.

Am Drumset agiert Klaus Nussbaumer präzise, melodiös. Aufdrehen tut er auch, mit Punch. Tja, und der als Larifari-Chef und umtriebiger Musikveranstalter bekannte Ralf Manthei steht am Bass. Zunächst buddhamäßig, dann mit immer breiterem Grinsen. Ein Highlight ist der von ihm geschriebene Song „Master Charge“. Da geht es um einen Mann, der seiner Frau seine Kreditkarte in die Hand drückt, „mach’ damit, was du willst“. Ein Träumchen mancher Weiblichkeit. Und Manthei singt authentisch. Mit einer Stimme, die sich nach vielen mehr oder weniger sauberen Whiskys in Westernspelunken anhört. Schon gut.