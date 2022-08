„Bitte treffen Sie schon jetzt Vorsorge“ – Wie die Stadt Leutkirch Energie sparen will

Die Kosten für Heizwärme und Strom steigen, weil Energie als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine knapp geworden ist. Die Stadt Leutkirch ruft deshalb in einer Pressemitteilung zum Energiesparen auf.

Niemand könne in diesem Spätsommer genau wissen, wie brenzlig die Lage im Herbst und Winter tatsächlich werden wird. Bei der für die Energiebereitstellung zuständigen Bundesnetzagentur gehe man davon aus, dass es notwendig werden könnte, 20 Prozent Energie einzusparen. Damit, glauben die Experten, käme die Bevölkerung einigermaßen gut über den nächsten Winter.

Vor diesem Hintergrund bittet Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle alle Leutkircher Bürger um eine gemeinsame Anstrengung. „Bitte treffen Sie schon jetzt Vorsorge und senken Sie Ihren Energieverbrauch, wo immer dies möglich ist“, wird der Oberbürgermeister zitiert.

Kosten könnten sich verdreifachen

Die Stadt selbst will mit gutem Beispiel vorangehen und sei dazu wegen enorm ansteigender Kosten auch gezwungen: In der Kämmerei rechne man damit, dass sich die Kosten für Heizwärme und Strom verdreifachen werden.

Wurden für das Jahr 2021 für das Heizen und die Stromversorgung in städtischen Gebäuden und Einrichtungen knapp 600 000 Euro bezahlt, so ist für 2023 – nach Hochrechnungen verschiedener Energielieferanten der Stadt – mit Ausgaben von mehr als zwei Millionen Euro für Strom und Heizwärme zu rechnen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadtverwaltung habe auf diese zu erwartenden Kostensteigerungen bereits reagiert. An den Waschbecken in allen städtischen Gebäuden und Einrichtungen fließe kein warmes Wasser mehr, die Boiler sind in allen Einrichtungen und Verwaltungsgebäuden nicht mehr am Stromnetz.

Aus den Duschen in den Sporthallen werde in den Sommerferien nur kaltes Wasser fließen. Zudem bleibt das Lehr-Schwimmbecken am Oberen Graben im August und September geschlossen. Es soll aber für Schwimmkurse, das Schulschwimmern und weitere Nutzer ab Oktober wieder zur Verfügung stehen.

19 Grad Raumtemperatur möglich

In der kommenden Heizperiode soll in den öffentlichen Gebäuden – Ausnahmen Schulen und Kindertageseinrichtungen – zurückhaltend geheizt werden. Diskutiert wird über eine Raumtemperatur von maximal 19 Grad. Über weitergehende Maßnahmen werde im Herbst der Gemeinderat entscheiden.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle hofft laut Mitteilung auf Verständnis für diese Sparmaßnahmen: „Energie, die wir jetzt einsparen, steht im Winter zur Verfügung, wir unterstützen damit unsere Betriebe, sichern Arbeitsplätze und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Zudem können wir dadurch den städtischen Haushalt und damit alle Steuerzahler entlasten.“

Henle wisse, dass diese Entscheidungen nicht populär sind, „aber wir müssen das Energiesparen als gemeinsame Aufgabe betrachten und können als Leutkircherinnen und Leutkircher auch auf diesem Feld jenen Zusammenhalt zeigen, der uns schon so oft ausgezeichnet hat.“

Ein in diesem Zusammenhang zukunftsfähiges Projekt der Stadt sei es, den Ausbau des seit vielen Jahren bestehenden Leutkircher Nahwärmenetzes weiter voranzutreiben. Bereits jetzt würden etliche Baugebiete im Süden der Stadt und viele öffentliche Liegenschaften mit klimafreundlicher Energie aus überwiegend regionalen Energieträgern versorgt. Im Bereich des neuen Wohnquartiers „Storchengärten“ wird das Netz derzeit kräftig erweitert. Der Anschluss weiterer Wohn- und Gewerbegebiete werde aktuell vorbereitet.