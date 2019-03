Wie die Landwirtschaft ausgespielt wird

Bei der Bauernversammlung für die Ortsverbände in Leutkirch und Isny hat Ortsvorsteher Alois Peter Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, Sonja Steimle vom Veterinäramt, Kreisobmann Waldemar Westermayer und den Geschäftsführer des Bauernverbandes Allgäu Oberschwaben, Stefan Jäger, begrüßt.

Bei seinem Bericht mahnte Alois Peter das Verhalten der verschiedenen Verbände gegenüber der Landwirtschaft an. So seien Kühe Klimakiller, Bauern Tierquäler und schuld am Rückgang der Artenvielfalt. Doch das Gegenteil sei laut des Presseberichts der Fall: Rinder fressen Gras, und wenn Gras nachwächst, entstehe Humus, der das Kohlendioxid binde. Auch der Rückgang der Artenvielfalt könne nicht der Landwirtschaft in die Schuhe geschoben werden. Kritiker müssten sich fragen, wovon die Insekten leben und woher sie ihre Nahrung haben. Da gehe es für die Bienen und gegen die Bauern - weil viele von der Landwirtschaft keine Ahnung mehr hätten, heißt es weiter in dem Pressetext. Dabei betrieben die Bauern Landwirtschaft, weil sie davon überzeugt seien, und pflegten die Kulturlandschaft.

Holz wird gefördert

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle sprach bei seinem Grußwort von den Aktivitäten der Stadt. So sei der Neubau und Erweiterung der Milei so gut es ging unterstützt und begleitet worden, der Werkstoff Holz werde immer mehr gefördert – sei es bei Firmen- oder auch bei städtischen Gebäuden Die Breitbandversorgung habe die Stadt selber in die Hand genommen und übernimmt hier Hoheitsaufgaben: 23 Kilometer seien bereits ausgebaut, weitere 19 Kilometer seien bereits in der Planung und würden dieses Jahr verlegt. Leutkirch übernehme zudem immer wieder eine Vorbildfunktion, so wie bei „Leutkirch blüht auf“, das jetzt vom Landkreis Ravensburg übernommen wurde. Auch sei man gut bei der Biomusterregion mit dabei. Henle erklärte außerdem dass der Center Parcs Park Allgäu nicht nur ein großes Spaßbad sei, sondern auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze biete. Beim Artenschutz würde er laut der Pressemitteilung „den Spieß umdrehen“ und als Landwirt Fläche gegen Entgelt den Verbraucher verpachten. Dann würde man sehen, wie ernst es gemeint wäre mit dem Artenschutz, so Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

Sonja Steimle vom Veterinäramt Ravensburg berichtete anschließend über den Stand der Blauzungenkrankheit und warnte vor der Afrikanischen Schweine Pest (ASP). Bei einem Ausbruch werde das Gebiet im Umkreis von bis zu 15 Kilometern um den Ausbruchsort gesperrt. Eine Krankheitsübertragung finde im direkten Kontakt von Tier zu Tier und durch Speisereste statt, so Steimle.

Kreisobmann Waldemar Westermayer ging verstärkt auf die Düngeverordnung, die Schulneuordnung im Landkreis, den Wolf und den Artenschutz ein. Wichtig war ihm die einhaltun der hohen Standards, die hier gelten. Wenn man diese hohe Standards behalten wolle, müsse man auch bei den weltweiten Einfuhren einhalten und diese prüfen, bevor sie in den Regalen landen, sonst seien die hiesigen Landwirte benachteiligt. Als letzter Redner stellte der neue Geschäftsführer des Bauernverbandes Allgäu Oberschwaben, Stefan Jäger, seine Arbeit vor. Die Hauptthemen in den ersten Monaten seiner Tätigkeit seien vor allem die Hofabgabeklausel, ASP und der Artenschutz gewesen. Er mahnte die anwesenden, dass „jeder die Aufgabe hat, der Landwirtschaft ein Gesicht zu geben“. Ferner informierte Jäger über die Zahlungsansprüche der gepachteten Flächen und das Ackerblühstreifen, einem Projekt des Kreisverbandes.