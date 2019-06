Wie der Ernst des Lebens zum besten Freund wird

Annette ist verwirrt: Ihre Familie hat ihr erzählt, dass der Ernst des Lebens bald kommen wird. Aber was ist der Ernst des Lebens und wo findet sie ihn? Das zeigt die kleine Akteurin Alexandra gemeinsam mit ihren Kindergartenkollegen aus der Sprachgruppe „Quasselwurm“ des Kindergarten St. Vinzenz. Unter der Leitung von Erzieherin Michaela Schlereth haben die angehenden Schulanfänger seit Januar an diesem Stück geprobt.

Doch zurück zu Ernst. Der war weder auf Annettes Geburtstagsparty noch bei ihr zuhause, doch eines Tages in der Schule lernt sie ihren Sitznachbar besser kennen. Als Dankeschön für Anettes Hilfe in der Schule schenkt Ernst ihr eine Tüte Bonbons. Nach dieser Geste werden Anette und Ernst beste Freunde und rufen direkt zuhause an: „Mama, der Ernst des Lebens kommt heute zu Besuch, bitte seid nett zu ihm!“ Am Ende erzählt Anette dem Publikum, dass sie sich nicht mehr von Erwachsenen Angst machen lassen will. Der Ernst sei doch eigentlich ganz nett.

Die Buchvorlage zu dem Stück ist ein altes Kinderbuch, das laut der Erzieherin schon seit Ewigkeiten im Kindergarten im Regal steht. Es zeige auf eine humorvolle Art, dass Kinder das Leben mit ganz anderen Augen sehen. Außerdem lasse es einen als erwachsenen Leser und Zuschauer, darüber nachdenken ob man sich da nicht mal eine Scheibe bei diesen Kindern abschneiden möchte.

Das Besondere an der Aufführung aber ist: Die Kinder haben alle eine andere Muttersprache und lernen Deutsch „nur“ als Zweitsprache. Um den Lernprozess so leicht und spielerisch wie möglich zu gestalten, haben sie das Theater Stück für Stück aufgebaut. Am Anfang bekamen die Kinder einzelne Emotionen zugeordnet und erst im Anschluss daran wurde mit Text gearbeitet.

Unter den Gästen waren diesmal nicht nur Verwandte, Eltern und Interessierte, sondern auch Oberbürgermeister Henle, eine Wohngruppe aus dem Seniorenzentrum und die Träger und Unterstützer des Theaters, beziehungsweise des Kindergartens, darunter auch der Lions Club in Leutkirch, der jedes Jahr einen Teil des Erlöses vom Lions-Flohmarkt an die Quasselwürmer spendet. Dieser findet heuer am 29. und 30. Juni im Hasenheim statt.