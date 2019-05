Wie das Allgäu von Center Parcs in Leutkirch profitiert

Der Konzern: Die niederländische Ferienparkkette Center Parcs gehört seit 2003 zum französischen Touristikkonzern Pierre & Vacances (PVCP). Die börsennotierte Unternehmensgruppe hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,523 Milliarden Euro ausgewiesen und dabei mit rund 12700 Mitarbeitern einen operativen Gewinn von 9,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Center Parcs unterhät 24 Parks in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Chef, Gründer und Mehrheitseigner der PVCP-Gruppe ist der 80-jährige Gérard Brémond, der laut dem französischen Magazin „Challenges“ mit einem geschätzten Privatvermögen von 195 Millionen Euro in der Liste der reichsten Franzosen 2017 an 382. Stelle rangiert. (ben/sz)