Leutkircher Nachhaltigkeitsforum: Wie Bienen küssen, ticken, reden und regieren

„ Was kann eine Gesellschaft von den Bienen lernen?“ Mit dieser Frage eröffnete Peter Aulmann, Vorstandsvorsitzender der „Elobau Stiftung“, die Lesung mit Buchautor Thomas Radetzki in der Leutkircher Festhalle.

Der Imkermeister stellte sein Buch „Inspiration Bienen“ vor und gab einem zahlreich erschienen, interessierten Publikum nicht nur Einblick in die faszinierende Welt der Bienen, sondern stellte auch Bezüge her zwischen den Strukturen eines Bienenvolkes und der heutigen Gesellschaft. Der Abend ist ein weiterer Baustein einer Veranstaltungsreihe des „Leutkircher Nachhaltigkeitsforums“ unter Federführung der „Elobau Stiftung“.

Die Botschaften

Es wurden mehrere Botschaften vermittelt: In Bildern und Erklärungen des Buchautors wurde deutlich, wie klug und effektiv strukturiert die Welt der Bienen ist. Umso drängender war sein Appell an die Gesellschaft, nachhaltiger und respektvoller mit den Schätzen der Natur umzugehen. Aber auch Zuversicht wurde spürbar. „Der Mut eines Bienenschwarms kann ansteckend wirken: Wenn er auszieht, lässt er alles zurück und wird einzig vom Vertrauen in die Fülle der Welt getragen. Eine Ermutigung für alle, die aufbrechen wollen“, zitiert Moderator Peter Aulmann aus dem Buch.

„Wo Bienen küssen“, „Wie Bienen reden“, „Was Bienen krank macht“, „Wie Bienen ticken“ oder „Wie Bienen regieren“ – so lauten Kapitel des vor zwei Jahren erschienenen Buchs „Inspiration Bienen“, das Thomas Radetzki gemeinsam mit Matthias Eckoldt verfasste. Daniela Maul, die den Abend mit Harfe, Gesang und Gitarre musikalisch begleitete, brachte ausgewählte Passagen aus den Kapiteln zu Gehör, die dann im gemeinsamen Gespräch erörtert wurden.

„Ideale soziale Struktur“

Radetzki sieht im Gemeinwesen der Bienen die „ideale soziale Struktur“. Es gebe „keine hierarchischen Strukturen“, erklärte er. Die Königin sei nicht die „alles beherrschende Machtzentrale“.

Es gelte vielmehr das „Prinzip der Kooperation “ und der Eigenverantwortung, erklärte der Imkermeister. „ Jede Biene weiß, was gerade nötig ist, um das Gemeinwesen zu stärken.“ So erklärt er in seinem Buch, die Bienen führten „das erfolgreichste Unternehmen der Welt.“

Aulmann übertrug einzelne Aspekte der Bienenwelt auf die Strukturen heutiger Unternehmen und stellte fest, dass auch dort Teamwork und eine transparente Unternehmensführung die Wege zum Erfolg seien.

Gegenseitiger Respekt, Gewährung von Freiraum und Übernahme von Verantwortung sollten als „beidseitiger Prozess“ zwischen Firmenleitung und Angestellten verstanden werden.

Der Hauptfeind der Bienen

Zum Kapitel „Was die Bienen krank macht“ betonte Radetzki, dass „die intensive Agrarwirtschaft“ der Hauptfeind der Bienen sei. Eine nachhaltige Landwirtschaft, die „pestizidfrei, gentechnikfrei und kunstdüngerfrei“ arbeite, müsse das Ziel sein, um Bienen zu schützen.

„Die Gruppe der gegenwärtig wirksamsten und im großen Stil eingesetzten Insektenvernichtungsmittel heißt Neonicotinoide. Sie wirken als Nervengifte. Selbst in geringsten Dosen schädigen sie das Gedächtnis und die Kommunikationsfähigkeit der Bienen.“, erläutert Radetzki in seinem Buch. So sei es unter anderem eine wichtige Aufgabe der Stiftung, durch Gifte entstandene Schäden bei verantwortlichen Stellen einzuklagen.

Die praktischen Fragen

Moderator Aulmann lenkte den Fokus beim Gespräch auch auf ganz praktische Themen der Imkerei. „Gehen Sie immer im Schutzanzug zu ihren Bienen?“ Der Experte verneint und erklärt, dies sei nicht immer nötig. Und wieder einmal lernten die Zuhörer, wie außergewöhnlich die Bienen „ticken“.

Sie sind sehr sensible Wesen und spüren sofort, in welcher Gemütsverfassung der Mensch ist, der sich ihnen nähert. Gab es vorher Ärger oder Stress, merken die Bienen das sofort und reagieren gereizt.

Sei er dagegen entspannt und ausgeglichen, benötige er keinen Schutzanzug, erklärt Radetzki und betont: „Mit den Bienen kann man seinen Frieden machen.“

Am Ende des Abends lag die Antwort überdeutlich auf der Hand: Ja, der Mensch kann sehr viel von den Bienen lernen. Und so wirkte der wehmütige Liedtext von Daniela Maul „Sag mir wo die Bienen sind…“ wie ein Mahnruf zu mehr Umweltbewusstsein und Verantwortung für die Natur. Oder um es mit den Worten des Autors zu sagen: „Es lebe die Biene!“