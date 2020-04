Viele, kleinere Einzelhändler dürfen ab Montag ihre Geschäfte wieder öffnen. Damit ist es den Bürgern wieder möglich, in vielen Geschäften – unter Beachtung der Hygienestandards – einzukaufen und den gewohnten Service sowie die gute Qualität in Anspruch zu nehmen. Damit die Einzelhändler möglichst gut aus der Krise kommen und unsere Innenstädte weiterhin so vielfältig bleiben, ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam hinter unseren Städten und Einzelhändlern stehen.

„Diese erste schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens wollen wir nutzen, um die Händler, die jetzt schon öffnen dürfen, zu unterstützen. Wir rufen dazu auf, jetzt im Handel vor Ort einzukaufen“, beschreibt Tobias Pearman, Geschäftsführer der Schwäbischen Zeitung Leutkirch, die Werbekampagne der „Schwäbischen Zeitung“. „Nun heißt es nicht mehr ,Handel durch Abwarten’, sondern ,Handel jetzt vor Ort’“, so Pearman.

Um einen zusätzlichen Anreiz für einen Kauf vor Ort zu bieten, startet die „Schwäbische Zeitung“ die Aktion zur Unterstützung des Handels vor Ort: Immer wenn Sie vor Ort in unserer Region (Leutkirch, Isny, Bad Wurzach, Aitrach und Aichstetten) einkaufen und damit einen Kassenzettel, eine Quittung oder eine Rechnung erhalten, können Sie diese ganz einfach fotografieren und per WhatsApp an uns senden (Telefon 07561 / 80678). Selbstverständlich dürfen Sie auch gerne Quittungen an unseren Kundenschaltern in Leutkirch, Isny und Bad Wurzach einwerfen (versehen mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie im Falle eines Gewinns benachrichtigen können). Jede Woche verlosen wir unter allen eingesandten Kassenzettel der aktuellen Woche Einkaufsgutscheine von Einzelhändlern vor Ort. Immer montags wird bekanntgegeben, welche Gutscheine verlost werden.

In den ersten zehn Wochen gibt es noch ein ganz besonderes Schmankerl: Jede Woche erhalten die ersten zehn Einsendungen vom Einkauf im Leutkircher Einzelhandel – zusätzlich zur Gewinnchance – einen zehn Euro-Gutschein eines Leutkircher Einzelhändlers als Sofortgewinn. Diese Gutscheine werden zur Verfügung gestellt von der Bürgerstiftung Leutkirch, die dadurch auch den lokalen Einzelhandel und die Bürger unterstützen möchte.