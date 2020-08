Wetterprognosen passen – Biergarten auf der Wilhelmshöhe startet

Der Weinpavillon auf der Wilhelmshöhe ist laut Pressemitteilung startbereit für den temporären Biergarten. Vergangenes Wochenende sei er von den „Freundes des Weinpavillon“ frisch bemalt worden und fast alle Farbschmierereien seien entfernt worden.

Der Biergarten findet bis Anfang Oktober im Zwei-Wochen-Turnus immer samstags und sonntags statt. Auftakt sei dieses Wochenende von Samstag 15.30 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Nachdem für Samstagabend bereits zahlreiche Reservierungswünsche eingegangen seien, hätten sich die Organisatoren angesichts der Corona-Problematik dafür entschieden, von 19 bis 23 Uhr nur reservierte Tische zu vergeben. Gäste, die sich im Vorfeld keinen Tisch reserviert haben, könnten nicht bewirtet werden. „Wir möchten vermeiden, dass am Samstagabend unkontrollierbar viele Gäste auf die Wilhelmshöhe strömen und wir dem Ansturm in puncto Corona-Regeln nicht gerecht werden können“, sagt Christian Skrodzki von den „Freunden des Weinpavillon“. Die Tische könnten bis Freitagabend um 19 Uhr online unter www.unserbiergarten.de reserviert werden. Es könnten nur Tische mit sechs bis zehn Personen reserviert werden. Aufgrund der Corona-Einschränkungen werde es keine Tische für kleinere Gruppen geben. Am Samstagnachmittag und am Sonntag sei der Besuch ohne eine Tischreservierung möglich.

Wie es in originalen Biergarten üblich sei, könnten die Gäste auf die Wilhelmshöhe ihre Brotzeit selbst mitbringen. Außerdem biete ein Bratwurststand sein Grillgut an. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass keine eigenen Getränke mit auf die Wilhelmshöhe gebracht werden können. Die Gäste müssen zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf die Wilhelmshöhe kommen, da die Zufahrt zur Wilhelmshöhe gesperrt ist. Die ehrenamtlichen Veranstalter sehen dieses erste Wochenende als Test an, um zu sehen, wie ein Biergarten auf der Wilhelmshöhe funktionieren kann.