Wetter sorgt für mediterranes Marktflair

Der Pfingstmarkt in der Leutkircher Altstadt hat vor allem am Montagvormittag wieder für volle Straßen und Gassen gesorgt. Das traumhafte Sommerwetter führte zu dem Gefühl, dass der Markt atmosphärisch so auch gut und gerne irgendwo im Süden Italiens hätte stattfinden können. Das Angebot erstreckte sich, zusätzlich zu den Essensangeboten und den Ständen des Wochenmarkts, von verschiedenen Wellness- und Pflegeprodukten, Kunsthandwerken über diverse Textilien, Deko und Haushaltswaren bis hin zu Gewürzen und Lederwaren.