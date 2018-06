Westermayer will keine Kurzschlussreaktion

„Ich habe viel Zuspruch bekommen in den vergangenen Tag. Die Leute stehen doch zu mir.“ Drei Tage nach seiner Niederlage bei der Nominierung zum CDU-Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 294 schaut Waldemar Westermayer wieder positiv nach vorn. Und stellt auch den zunächst angedeuteten Rückzug aus der Politik in Frage: „Es wäre falsch, sich jetzt zu einer Kurzschlussreaktion verleiten zu lassen“, sagte Westermayer am Montag zur „Schwäbischen Zeitung“. So gebe es mittlerweile bereits Überlegungen, ihm einen Platz auf der CDU-Landesliste einzuräumen.

Ja, das Ergebnis vom späten Freitagabend hat ihn getroffen, das verschweigt Waldemar Westermayer (63) nicht. 415 Stimmen hatte sein Herausforderer Axel Müller (53) von den Mitgliedern des CDU-Kreisverbands bekommen, 373 Stimmberechtigte votierten für ihn, den derzeitigen Wahlkreisabgeordneten aus Leutkirch. Eine Enttäuschung, für die der Veranstaltungsort aus Westermayers Sicht zumindest mit verantwortlich ist: „Die Halle in Schlier-Wetzisreute ist grade mal 4,7 Kilometer von Weingarten (der Heimat von Axel Müller, d. Red.) entfernt“, rechnet er vor. Will heißen, die Müller-Wähler unter den rund 800 Stimmberechtigten waren in puncto Fahrtstrecke deutlich im Vorteil.

Das Problem, vor dem der CDU-Kreisvorstand vor der Ortswahl stand, ist freilich dieses: „Es gibt keine vergleichbar große Halle im Landkreis“, sagt Westermayer selbst. „Demokratisch gerechter“ fände er deshalb eine Delegiertenwahl mit einer deutlich geringeren Zahl von Stimmberechtigten.

Was seine am späten Freitagabend angedeuteten Absichten angeht, sich aus der Politik zurückzuziehen, so hat er auch diese mittlerweile dreimal überschlafen. Schließlich sei er sowohl in den Kreistag als auch in den Leutkircher Gemeinderat mit sehr guten Ergebnissen gewählt worden. Da dürfe er die Wähler „nicht abstrafen“, sagt der Landwirtschaftsmeister. In beiden Gremien sitzt er seit 26 Jahren, und auch die zweieinhalb Jahre Bundestag hätten ihm viele neue Erfahrungen und Erkenntnisse gebracht. „Ich möchte die Zeit nicht missen“, sagt er.

Ganz unabhängig davon, ob es für ihn nach der Bundestagswahl 2017 in Berlin weitergeht oder nicht: Die nächsten Monate will er sein Mandat weiterhin mit vollem Einsatz ausfüllen, verspricht er. Am Mittwoch etwa geht es mit dem Agrarausschuss für drei Tage nach Moskau, für November gibt es eine Einladung nach China, wichtige Entscheidungen in Berlin stehen an. All das lässt Westermayer ein versöhnliches Fazit ziehen: „Es bleibt nicht nur Groll, sondern ich bin dankbar für die positiven Erfahrungen.“