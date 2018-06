Westallgäuer organisiert Natur-Reisen nach Südamerika und Afrika

Joshua Ajayi ist ein weit Gereister, seine Allgäuer Wurzeln hat der 34-Jährige aber nie abgelegt. Diese haben ihn wieder in die Heimat geführt. Aufgewachsen ist er in Merazhofen, Abitur hat er in Wangen gemacht. Danach ging er auf Weltreise und hat viele Länder der Erde besucht. Ajayi hat in Berlin Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften studiert und sich an der Enge der Stadt gestört. Irgendwo in der Ferne kam ihm die Idee, den Menschen näher zur Natur zu bringen, deshalb gründete er mit zwei Freunden das Unternehmen „Naturexodus“. Damit möchten die drei „Reisen und Natur verbinden“ wie er sagt. „Urlaub von der Stange“ biete man nicht an. Mögliche Urlaubsziele sind die Alpen und Ecuador. Oder Uganda.

Mit zwei Reisegruppen war Ajayi bislang in Uganda. „Perle Afrikas“ nannte der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill einmal das Land. In dem ostafrikanischen Land treffen Savannenlandschaften Ostafrikas auf die Regenwälder Zentralafrikas. Im Gegensatz zu Südafrika oder Namibia sei Uganda touristisch ein unbeschriebenes Teakbaumblatt. „Aber es kommen immer mehr Touristen. Vor allem Jüngere interessieren sich für das Land“, sagt Joshua.

Ein sicheres Land

Gerade einmal 70 000 Touristen besuchen die Nationalparks jährlich. „Früher war Uganda ein beliebtes Reiseziel. Meine Oma besuchte das Land in den 1990er-Jahren.“ Dann flachte der Tourismus ab. Die Unruhen in der Demokratischen Republik Kongo und im Südsudan warfen Schatten auf Uganda, obwohl das Land heute als eines der sichersten der Region gilt. „Uganda ist ziemlich stabil“ sagt auch Gertrud Schweizer Ehrler, 1. Vorsitzende des Afrikavereins „Tukolere Wamu“. Die Südbadnerin kennt das Land sehr gut. Viele Jahre verbrachte sie dort und organisiert selbst seit mehreren Jahren Begegnungsreisen nach Uganda. Absagen musste sie eine Reise noch nie, teilt sie mit. Tukolere Wamu ist in Leutkirch bestens bekannt. Der Verein kooperiert seit Jahren mit dem „cineclub Leutkirch“ und wurde mehrfach schon durch „Helfen macht Freude“ unterstützt.

Bei allem touristischen Vergnügen ist auch Joshua die soziale Verantwortung wichtig. Die Reisegruppe lässt sich demnach auf ein Abenteuer ein und lerne das Land abseits der Touristenorte kennen. Anstatt Schlange stehen am All-inclusive-Bufett besuchen die Urlauber etwa die Kinder von „Doors of Hope“ – eine Schule, die für etwa 300 Kinder und ihre alleinerziehenden Mütter die einzige Möglichkeit auf Bildung und somit ein Weg aus der Armut sei. Tony Ssembatya Kimbowa gründete „Doors of Hope“ und engagiert sich seitdem für Bildungschancen in Uganda.

„Tourismus ist für Uganda sehr wichtig“, sagt Tony. Er kennt Joshua seit Jahren und findet die Reisen nach Uganda sehr wichtig. „Joshua zeigt den Besuchern die Realität. So wie es wirklich ist.“ Die Urlauber bleiben demnach nicht hinter Hotelmauern. „Sie wollen Einheimische kennenlernen. Und ich möchte Menschen zusammenbringen“, sagt Joshua. Deshalb arrangiert er sogenannte „commumnity-walks“, bei denen die Urlauber den Alltag der Dorfbewohner erleben. Und er selbst kommt dabei immer wieder ins Staunen. „Es ist unglaublich, was man hier an handwerklichem Können sehen kann. Können, dass bei uns ausgestorben ist. In den Dörfern sieht man noch, wie ein Ziegel in Handarbeit entsteht. Hier drückt man auf einen Knopf, und eine Maschine spuckt einen gebrannten Ziegel aus.“

Die grüne Festung

Den Weg zum Bwindi Impenetrable Nationalpark (undurchdringlicher Regenwald) säumen Akazien und Termitenhügel. Kaffee- und Teeplanatagen ziehen am Fenster vorbei, und der Motor murrt angesichts des Schlamms, der sich um die Räder legt. Die dichte Vegetation des Nationalparks gilt als einer der letzten Lebensräume der Berggorillas. Rund die Hälfte der letzten 1000 vom Aussterben bedrohten Tiere leben hier.

In den 1980er-Jahren schätzten Naturschützer die Zahl der weltweit noch lebenden Berggorillas auf rund 250. Wilderer verkauften Köpfe und Pfoten der Tiere als Trophäen. Dian Fossey trug das Schicksal der Gorillas in die Welt hinaus. Die US-amerikanische Forscherin lebte viele Jahre im Bergwald, bis sie 1985 unter ungeklärten Umständen ermordet wurde. Ihre Autobiographie „Gorillas im Nebel“ war ein Besteller, Hollywood verfilmte sie und machte auf die Situation der Tiere aufmerksam. Nach und nach verbesserte sich der Schutz der Tiere. „Eine Begegnung mit einem Berggorilla bleibt unvergesslich“, ist sich Joshua sicher. „Man soll ihm nicht in die Augen schauen. Aber man möchte es doch tun.“