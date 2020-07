Wertvolle Lebensmittel kommen aus der Region

In der Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau fand am vergangenen Woche einen Austausch zum Thema „sichere Versorgung mit gesunden Lebensmitteln“ statt.

Seit Jahrzehnten würden sich in der Region viele Menschen für gesunde und regionale Lebensmittel und für faire Rahmenbedingungen für die Erzeuger engagieren, heit es in einer Pressemitteilung der Stadt Leutkich.. Spätestens seit der Corona-Pandemie sei hautnah zu spüren, wie wichtig eine sichere Versorgung mit gesunden Lebensmitteln ist. Mit den Projekten „Biomusterregion“ im Landkreis Ravensburg, „KERNiG“ in Leutkirch und der „Leader-Regionalentwicklung“ im württembergischen Allgäu würden genau diese Themen vorangebracht. Zum Austausch drüber trafen sich Landrat Harald Sievers, OB Hans-Jörg Henle, BM Thomas Kellenberger (Stellvertretender Vorsitzender Regionalentwicklung) und Waldemar Westermayer (Vorsitzender Bauernverband) mit Christian Skrodzki (Vorstand Genossenschaft) in der Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau. Dort werden regionale Lebensmittel und handwerkliche Produkte produziert und verkauft. In den letzten Tagen wurde das Angebot mit einer Brennerei und dem Käselager abgerundet. Der angegliederte Dorfladen stärkt die Versorgung vor Ort.