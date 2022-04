Werner Specht gastiert in Leutkirch

„Werner Specht & Westwind“ sind am Freitag, 22. April, ab 20 Uhr im Bocksaal in Leutkirch zu Gast. Der Liedermacher und seine Musiker folgen damit der Einladung des Vereins Larifari.

Werner Specht ist ein Liedermacher der seine Mundartlieder mit humorvollen Texten auf seine eigene, witzige und elegante Art dem Publikum vorstellt. Er richtet einen musikalischen Spiegel auf die menschlichen Stärken und Schwächen. Kleine Alltäglichkeiten, verpackt in amüsante hintergründige Geschichten und unerwarteten Pointen, heißt es in einer Vorschau.

Karten gibt es im Vorverkauf für 16 Euro, an der Abendkasse kosten sie 18 Euro. Karten- und Tischplatzreservierung per E-Mail an Larifari-ev@web.de