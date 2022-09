„werde WELTfairÄNDERER!“ zu Gast in Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 19. bis 23. September schlug der BDKJ Rottenburg-Stuttgart und die diözesane Fachstelle Jugendarbeit und Schule mit dem Bildungsangebot „werde WELTfairÄNDERER“ die Zelte an der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch auf. Gemeinsam mit Schüler:innen und Lehrer:innen geht das Team auf die Suche nach Handlungsalternativen in einer globalisierten Welt.

In über 30 Workshops wurde nicht nur reines Wissen vermittelt. Vielmehr wurden die Schüler:innen für einen fairen und nachhaltigen Umgang mit sich, mit Anderen und der Umwelt sensibilisiert. Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstreflexion werden in den Vordergrund gerückt.

So resultieren aus dem Workshop „Schulparlament“ drei Wünsche der Schüler:innen: einen Wasserspender in der Schule, eine Möglichkeit in der Mittagspause vor Ort essen zu können und die Anpassung der Fahrzeiten des ÖPNV an die Schulzeiten.

Dekanatsjugendseelsorger Georg Wößner meint zum Projekt „werde WELTfailÄNDERER“: „Wir holen die Schüler:innen dort ab, wo sie gerade sind, schauen was sie brauchen und setzen durch die Workshops Impulse zum Weiterdenken.“ Neben den Workshops ist das fairCafé, eine eigens aufgebauten Jurte, mitten im Schulhof ein zentraler Dreh- und Angelpunkt des Projektes. Neben fair gehandelten Produkten gibt es hier eine Kleidertauschbörse, die Möglichkeit seine alten Handys abzugeben und ins Gespräch zu kommen.

Zusätzlich zu den Angeboten in der Schule fand am Montag ein Kinoabend mit dem Film „AGROkalypse“ mit anschließender Diskussion mit Filmemacher Marko Keller im Central Kinotheater in Leutkirch statt. Am Donnerstag lud das Chillix Leutkirch mit Dennis Hemer und Benjamin Sigg zum gemeinsam Kochen am Lagerfeuer ein. Dort wurde aus gerettet Lebensmittel ein leckeres Curry gekocht.

Anna Lena Kleiner, Bildungsreferentin für den WELTfairÄNDERER, betonte nochmals wie wichtig es ist, mit starken, verlässlichen Kooperationspartner vor Ort zu arbeiten, um den Effekt der Nachhaltigkeit vor Ort auch zu leben.

Daher gilt der Dank an dieser Stelle insbesondere dem Jugendreferat Leutkirch, der Mutmacher-Jugendarbeit der Kirchengemeinde St. Martin und der Schulleitung der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch und der schulinternen Steuerungsgruppe. Für die finanzielle Ausstattung des Projektes geht der Dank an Demokratie Leben und den Förderverein der GSS Leutkirch.