Werbespot setzt ein Zeichen für Vielfalt

Vielfalt hat viele Gesichter. Das zeigt ein neuer Werbespot, den die vier Partnerschaften für Demokratie im Landkreis Ravensburg gemeinsam mit Regio TV entwickelt haben. Eigentlich sind es sogar 25 verschiedene Werbespots, die bei dem Projekt entstanden sind, teilt die Stiftung St. Anna weiter mit. Gezeigt werden die Kurzfilme vom 21. September bis zum 6. Oktober während des Programms von Regio TV Bodensee. Auch mehrere Leutkircher sind dabei vor die Kamera getreten.

Vertreter von Vereinen und Unternehmen treten auf

Unter dem Titel „Gemeinsam für Vielfalt“ seien bei der neuen Werbekampagne nun auch Menschen ins Rampenlicht getreten, die dies nicht so gewöhnt sind – neben Lokalpolitikern auch Vertreter von Vereinen und Unternehmen sowie verschiedene andere Engagierte. Sie alle hätten sich Gedanken gemacht, was für sie Vielfalt bedeutet, und dies vor laufender Kamera gesagt.

„Es ist beeindruckend, was für unterschiedliche Facetten dabei zum Ausdruck gekommen sind“, sagt Maria Hönig. Aus „ihrer“ Partnerschaft sind es sechs Personen, die sich zum Videodreh bereit erklärt haben: Renate Falter vom Helferkreis Asyl, Michael Lindauer von der Stiftung St. Anna, Michael Krumböck von der TSG 1847 Leutkirch, Kreisbehindertenbeauftragte Selda Arslantekin, Hospizleiterin Evelyn Mauch sowie der Dirigent und Musiker Thomas Wolf. Jeder von ihnen habe für den Werbespot etwas aus seinem Alltag erzählt, was Vielfalt dabei ausmacht. Entstanden seien so sehr persönliche Werbespots die zeigen, wie vielfältig das Leben in der Region ist – und wie viele verschiedene Gesichter diese Vielfalt vor Ort hat.

„Für die Demokratie ist die Vielfalt ganz zentral“

„Für die Demokratie ist die Vielfalt ganz zentral, deshalb war es uns wichtig, das in dieser Form darzustellen“, erklärt Maria Hönig von der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach. Die Partnerschaften für Demokratie im Landkreis Ravensburg werden im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesfamilienministerium gefördert. Bei „Demokratie leben!“ werden Initiativen unterstützt, die sich für Demokratie und Toleranz einsetzen – und gegen jede Form von Extremismus.