Am Sportplatz des Fußballclubs in Wuchzenhofen hat ein Unbekannter am Wochenende ein aufgehängtes Werbebanner zerstört, teilt die Polizei mit. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 07561 / 848 80 um Hinweise.