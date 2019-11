Wer soll den SV Deuchelried noch stoppen?

Zuletzt gab es für Tabellenführer SV Deuchelried in der Fußball-Kreisliga A III nur einen knappen Last-Minute Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten aus Weiler. Erst in der 90. Minute der Partie erzielte der Tabellenführer den erlösenden Siegtreffer. Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) gastiert der SV Gebrazhofen in Deuchelried zum letzten Spieltag des Jahres.

Doch auch für den SV Gebrazhofen lief es am vergangenen Spieltag nicht optimal. Die Mannschaft von Trainer Bernd Bräuchler musste gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Eglofs eine bittere 2:4-Niederlage hinnehmen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben aber individuelle Fehler gemacht, die eiskalt bestraft wurden. Diese Fehler müssen wir unbedingt abstellen, ansonsten wird es sehr schwer, gegen den SV Deuchelried zu punkten“, meint der SVG-Trainer. Er ergänzt,, dass der Tabellenführer derzeit einfach auch das Glück auf seiner Seite habe und man genau dieses Glück brauche, wenn man am Ende ganz oben stehen möchte. Bräuchler schätzt den SV Deuchelried als sehr gute Mannschaft ein: „Die Deuchelrieder haben bisher erst ein Pflichtspiel in der laufenden Saison verloren. Im Fußball kann viel passieren. Aber meiner Meinung nach ist der SVD, vorausgesetzt sie gewinnen die ersten Rückrundenspiele, schon so gut wie Meister“, sagt Bräuchler. Der Gebrazhofener Trainer hat allen Grund dazu, diese frühe Prognose abzugeben. Ganze elf Punkte beträgt der Abstand zwischen dem Tabellenführer aus Deuchelried und dem zweitplatzierten FC Isny, welcher allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Dem Isnyer Trainer Simon Stiller geht es erst einmal darum, den zweiten Tabellenplatz zu sichern und sich ein kleines Polster auf den drittplatzierten SV Eglofs zu schaffen. „Wir haben ein schweres Auswärtsspiel gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen auf dem Leutkircher Kunstrasenplatz vor der Brust. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, an dem letztendlich die Tagesform entscheidet. Der SC Unterzeil ist ein altbekannter Gegner für uns, es gab bereits viele Duelle in der Vergangenheit“, sagt Stiller. Dem kann Helmut Kornjak, Vorsitzender des SC Unterzeil-Reichenhofen, nur zustimmen. „Für mich gehört der FC Isny seit Saisonbeginn zu den Topfavoriten und ein Blick auf die aktuelle Tabelle bestätigt meine Prognose. Es wird definitiv ein spannendes Spiel werden“, so der Unterzeiler Vorstand.

Das Spiel findet auf dem Leutkircher Kunstrasenplatz statt

Am vergangenen Spieltag gab es für den Bezirksliga-Absteiger Isny nur ein knappes 2:1 gegen den sechstplatzierten FC Scheidegg. Laut Stiller sei es ein hoch verdienter Sieg gewesen, sein Team habe nur einmal mehr verpasst, „den Sack zuzumachen“. Im Großen und Ganzen sei er aber mit der Leistung seiner Teams zufrieden, vor allem seine Defensive agiere in letzter Zeit sehr stabil.

Der SC Unterzeil landete am letzten Spieltag hingegen eine ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg gegen den FC Wangen II. „Viele Langzeitverletzte kehren allmählich zurück, ich denke, dass es bei dem einen oder anderen bereits für eine Kurzeinsatz reichen könnte“, meint Stiller erfreut. Weniger erfreut ist der Isnyer Trainer jedoch über die vielen Sperren in letzter Zeit. „Wir kassieren in letzter Zeit zu viele Karten, das müssen wir unbedingt abstellen. Es bringt uns nichts wenn die Verletzten zurückkehren, wir aber fast jede Woche eine neue Sperre erhalten, die oftmals unglücklich ist“, sagt FCI-Trainer Stiller.

Für das anstehende Spitzenspiel sei der Kader aber ausgeglichen und man werde die drei Punkte mit nach Isny nehmen wollen, sagt der Isnyer Coach. Anpfiff ist am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Seelhausweg in Leutkirch.