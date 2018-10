Wenn Schüler Verantwortung übernehmen

Seit Dienstag hat die Stadt Leutkirch 29 neue Schulbusbegleiter, die künftig in den Bussen für Ordnung sorgen und bei Bedarf Konflikte lösen. Geübt wurde an zwei Tagen, bevor die Schüler eine Prüfung ablegen mussten. Für ihren Fleiß erhielten die Achtklässler jeweils eine Urkunde sowie einen Berechtigungsausweis.

Wer selbst einmal eine Fahrt in einem voll besetzen Linienbus unternahm, kann sich vermutlich vorstellen, wie es im täglichen Schulbusverkehr zugeht. Gedränge an der Haltestelle, Rangeleien um die besten Sitzplätze, Müll fliegt auf den Boden und nicht in den dafür vorgesehen Behälter, Kaugummis landen dort, wo sie nicht hingehören und lautes Geschrei beeinträchtigt den Busfahrer bei seiner Fahrt.

Um Ärgernisse dieser Art vermeiden zu können, haben sich 29 Schüler der Werkrealschule Wuchzenhofen, der Otl-Aicher-Realschule sowie der Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz an zwei Tagen und unter der Leitung des Polizeibeamten Uwe Müller von der Präventionsstelle in Ravensburg in einem theoretischen sowie in einem praktischen Teil, zu Busbegleitern ausbilden lassen.

Unterstützung erhielt dieser von seinem Kollegen Gerhard Messer. „Zur Ausbildung gehört auch, dass die Schüler an ihren Bildungseinrichtungen einen ordentlichen Ansprechpartner haben sowie einen vertrauenswürdigen Busfahrer“, so Müller. Letzteres sei oftmals jedoch etwas schwierig, da die Busfahrer oftmals aus dem ausländischen Bereich stammen würden und deshalb verbal nicht ganz einfach zu verstehen seien“.

Sämtliche Teilnehmer haben ihre Prüfung bestanden und erhielten dafür eine Urkunde sowie einen Ausweis, der sie zur Aufsicht berechtigt. Übergeben wurden die Dokumente, von Müller sowie von Alfons Notz, der in Vertretung von OB Hans-Jörg Henle kam und sich bei den Schülern für deren Einsatz bedankte. „Ihr übernehmt als Busbegleiter bereits in jungen Jahren, freiwillig Verantwortung für einen störungs- und stressreduzierten Schulweg. Das erfordert Mut, Zivilcourage und eben auch das Gewusst wie“. Gleichzeitig bedankte sich Notz bei den Polizeibeamten aus Ravensburg sowie beim Busunternehmen Hutter für die kostenlose zur Verfügungstellung des Fahrzeugs.

Dass die Schüler ihre neue Aufgabe, absolut ernst nehmen, zeigen folgende Aussagen: „Auf der Linie Kreuzthal ist immer was los. Da muss schon für Ordnung im Bus gesorgt werden“, sagte Alexander Reich, der die Werkrealschule in Wuchzenhofen besucht. Romy Schneider von der Otl-Aicher-Realschule erklärte: „Mir ist es einfach wichtig, dass sich die Schüler im Bus wohlfühlen und keine Angst vor der Fahrt haben“. Ihr Schulkollege Kim-Luca Haug sagte: „Die Ausbildung hat mir sehr gut gefallen und mir ist es einfach wichtig, dass es im Bus leiser wird und dass keine Konflikte mehr aufkommen“. Ähnlich sieht das auch Lara Baumeister, ebenfalls Schülerin an der Otl-Aicher-Realschule: „Alle sollen einen Sitzplatz bekommen und Streitereien müssen vermieden werden.“