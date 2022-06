Wenn Rinder auf Menschen losgehen: Das sollten Landwirte beachten

Immer wieder kommt es in Deutschland zu gefährlichen Angriffen von Rindern auf Menschen. Erst vor wenigen Tagen hatte es in Leutkirch einen tragischen Unfall gegeben, bei dem eine Bäuerin mutmaßlich von einem Bullen überrannt und erdrückt, wurde (SZ berichtete). Wie eine Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft ergab, kommt es leider mehrmals pro Jahr zu vergleichbaren tödlichen Unfällen. Wie sich Bauern schützen können.

Rückblick: Die 53-jährige Landwirtin aus Leutkirch war in der vergangenen Woche von Familienangehörigen auf einer Weide leblos gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie von einem ihrer Rinder – vermutlich dem Bullen – erdrückt wurde. Sie erlitt tödliche Verletzungen am Oberkörper.

33 tödliche Unfälle

„Leider ereignen sich immer wieder Angriffe von Rindern, häufig von Deckbullen, auf den Menschen“, teilt Marc Wiens mit. Er ist bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – mit Sitz in Kassel – für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Aber auch Kühe könnten angreifen, um etwa ihr Kalb zu schützen. Solche Verhaltensweisen seien instinktiv.

In den vergangenen fünf Jahren gab es nach Angaben der Sozialversicherung insgesamt 33 tödliche Unfälle mit Rindern. Hinzu kommen im selben Zeitraum fast 30 000 sogenannte meldepflichtige Unfälle, bei denen glücklicherweise aber niemand starb. Die meisten davon ereigneten sich – zumindest mit Blick auf 2020 und 2021 – in Ställen. Auf Weiden oder in anderen Hofbereichen ist die Zahl der Fälle geringer.

Achtmal ein Bulle beteiligt

Wie eine Statistik ebenfalls zeigt, war an insgesamt 13 tödlichen Unfällen in den vergangenen beiden Jahren achtmal ein Bulle beteiligt, fünfmal eine Kuh. In den meisten Fällen wurden die Landwirte angegriffen, häufig erfolgte mindestens ein Tritt des Tieres. Eine Vielzahl der meldepflichtigen Unfälle ereigneten sich beim Treiben oder Melken der Rinder sowie beim Betreuen und Pflegen.

Schützen könnten sich Landwirte nach Angaben der Sozialversicherung vor allem durch technische Ausstattungen. In der Fachsprache ist etwa die Rede von „Deckbullenbuchten mit Fixiermöglichkeiten“, wodurch die Bullen im Stall zur Sicherheit an einem abgetrennten Platz angebunden werden. Helfen könnten auch Fangfressgitter, mit denen die Rinder zum Fressen ihren Kopf durch ein Gitter stecken müssen.

Fluchtmöglichkeiten schaffen

Ein weiteres mögliches Mittel sei ein Kälberfangkorb auf der Weide. „So können beispielsweise Muttertier und Kalb getrennt werden, um sicher zu arbeiten“, erklärt Wiens. Grundsätzlich seien alle Tiere einer Gruppe zu fixieren oder zu selektieren, wenn auch nur eines davon behandelt werden muss.

Generell sollten Landwirte vor dem Betreten der Weide sicherstellen, dass eine Treibehilfe und Fluchtmöglichkeiten oder sogenannte Rettungsinseln vorhanden sind – etwa in Form von Traktoren, einem Wasserfass oder einer Futterraufe. Zudem empfiehlt die Sozialversicherung, dass eine zweite tierverständige Person dabei ist, die im Bedarfsfall warnen oder einen Notruf absetzen kann.

Räumliche Distanz wahren

Läuft in der Herde ein Bulle mit, müsse zwingend eine zweite Person anwesend sein, wenn ein Tierbetreuer die Weide betritt. Außerdem sei eine stabile Treibhilfe mitzuführen. Auch ein gut ausgebildeter Hütehund könne zusätzlich eine große Hilfe sein und die Rinder so treiben, dass zwischen Tier und Mensch eine ausreichende räumliche Distanz gewahrt bleibt.

Kenntnisse über die Wahrnehmung und die natürlichen Verhaltensweisen von Rindern sehen die Verantwortlichen der Sozialversicherung als absolut notwendig an. Diese seien hilfreich, um einen sicheren und stressfeien Umgang mit den Tieren zu gewährleisten.