Wenn Kaninchen zum TÜV gehen

Zahlreiche Besucher sind am Ostermontag in das Hasenheim in den Krähloweg gekommen, um sich bei der Osterausstellung des Kleintierzuchtvereins Leutkirch/Urlau umzuschauen. Gleichzeitig gab es für Kaninchenbesitzer die Möglichkeit, ihre Tiere einem Check zu unterziehen.

Besonders die kleinen Besucher freuten sich sichtlich über die etwa 150 verschiedenen Kaninchen sowie über die kleinen Gänsekinder, zahlreiche Hühner und Tauben, aber auch über die vielen bunten Sittiche, die sich allesamt geduldig begutachten ließen. Als besonders spannend gestaltete sich ein Schaubrutkasten, in dem sich immer wieder kleine Küken wild pickend aus ihren Eierschalen befreiten, um anschließend etwas wackelig ihre neue Umgebung neugierig zu inspizieren. Immerhin haben etwa 20 Küken am Ostermontag im Hasenheim das Licht der Welt erblickt.

Wer seine eigenen Kaninchen einer Art von TÜV-Untersuchung unterziehen wollte, konnte das bei Vereinsmitglied Manfred Huchler tun. Dieser erklärte nicht nur, wie Krallen zu schneiden sind sondern auch was eine perfekte Fellpflege bedeutet und wie Kaninchen zu reinigen sind. „Ist das Kaninchen zu dick oder zu dünn, fehlt es dem Tier an irgendetwas, und was ist in bestimmten Fällen zu tun?“ All diesen Fragen ging Huchler gerne nach. Des Weiteren durften die Gäste das Können von Meister Lampe und Co. anhand einer sogenannten Kaninhop-Trainingsbahn bestaunen. Hierbei mussten die Tiere verschiedene Hindernisse überwinden. Robert Gaile, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins, zeigte sich sichtlich zufrieden mit der Besucherzahl und meinte: „ Es freut mich, dass unsere Ausstellung wieder so gut besucht ist“. Für einen reichhaltigen Mittagstisch im Gastraum des Hasenheims, der sehr gut angenommen wurde, sorgten zahlreiche Mitglieder des Kleintierzuchtvereins.