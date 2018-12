„Wenn es an Demokraten fehlt, kann die Freiheit sterben“

„Menschenrechte sind keine westliche Erfindung und die Grundbedürfnisse sind auf der gesamten Welt dieselben“: So eine der klaren und begründeten Aussagen von Urs Fiechtner, der auf Einladung des Hans-Multscher-Gymnasiums am Donnerstag-Vormittag im Cubus vor Schülern der zehnten Klassen zum Thema Menschenrechte sprach.

Schon in seiner Schulzeit international unterwegs, verfügt der langjährige Aktivist bei Amnesty International – der mit 15 Jahren bereits eine Schülergruppe gründete –über einen reichen Erfahrungsschatz und ein breites Wissen, das er als Referent und Schriftsteller kompetent und engagiert weitergibt. Wesentlich war er zudem in Ulm beim Aufbau eines Behandlungszentrums für Folteropfer beteiligt.

In der „zivilen Gesellschaft“ sind weltweit mehr als 40 000 NGO-Gruppen (Nicht-Regierungs-Organisationen) aktiv, um in der Auseinandersetzung mit den „Mächtigen“ die grundlegenden Rechte der Menschen – formuliert in der Erklärung der Vereinten Nationen im Jahr 1948 – sowie den Schutz der Natur zu fordern und zu sichern. Für Fiechtner wurden bis zur Jahrtausendwende „große Fortschritte erzielt, diese geraten aber in einer saturierten Gesellschaft zunehmend in Gefahr“.

„Ihr werdet weniger Menschenrechte und Freiheiten haben als eure Eltern, es sei denn, ihr stellt euch aktiv dagegen“, so die Warnung des Referenten, der die Gefahrenpunkte anschaulich aufzählte: So nehme der Druck auf Journalisten, Naturschützer und Menschenrechtler zu und mit den digitalen Medien wachse der gläserne Bürger. So könne die Freiheit sterben, „wenn es an Demokraten fehlt“. Wichtig sei daher „die Kontrolle der Macht von einem anderen, der Macht hat“.

Der Erhalt dieser Gewaltenteilung in einer Demokratie erfordere daher den ständigen Druck der Zivilgesellschaft. Dabei könne jeder mitmachen, so Urs Fiechtner, der als Aktivist von Amnesty International seit Jahrzehnten mit gutem Beispiel vorausgeht und praktische Beispiele nannte: Unterstützen von Online-Petitionen, gut recherchierte Informationen liefern, öffentlich die Meinung äußern und an Aktionen teilnehmen. Das bequeme Argument „Einer allein kann nichts tun“ mache „ihn rasend“, so Fiechtner, der seine jungen Zuhörer aufforderte „das Hinterteil hochzukriegen und sich mit innerer Härte und Geduld zu organisieren, sowie bei Rückschlägen nicht zu resignieren“.

Einen Beitrag hierzu haben die Zehntklässler mit ihrem Fachlehrer Felix Schmälzle bereits erbracht: Sie nahmen im Gemeinschaftskunde-Unterricht mit einem internationalen Briefmarathon an einer Aktion von Amnesty International teil, um Botschaften und Regierungen mit schriftlichem Druck auf Verstöße bei den Menschenrechten hinzuweisen.