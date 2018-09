Wenn der Skatepark beleuchtet wird

Passend zum Mobilitätstag findet am Samstag, 22. September, der Night-Contest im renovierten Skatepark von Leutkirch statt. Wie das Jugendhaus mitteilt, ist dies bereits der zweite Skatecontest in Leutkirch, der sich abends ereignet. Er findet um 19 Uhr statt, ab 17 Uhr kann das „Practice“ der Teilnehmer angeschaut werden. Für Essen und Trinken ist vor Ort gesorgt. Er wurde auf den Mobilitätstag gelegt, um zu zeigen, wie mobil Jugendliche sind und sich in der heutigen Zeit sportlich betätigen. Organisiert wird das Ganze durch eine Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Leutkirch und den lokalen Skatern der Stadt.

Für den Abend ist ein größeres Programm geplant, damit auch jeder der Skater in Bewegung kommt. Darunter sind Teilwettbewerbe wie der höchste „Ollie“ oder die meisten“ Kickflips“ neben den eigentlichen Contest. Der A-Man Skateshop aus Memmingen sponsort die Preise

Die Leutkircher Skater waren in diesem Jahr nicht untätig, denn nun kommt eine kleine Hütte unter die Miniramp, in der Utensilien für die Reinhaltung des Parks deponiert werden. Die Materialen werden von der Stadt Leutkirch bereitgestellt. Die Hauptorganisation für die Gestaltung und Bau der Hütte übernimmt Roman Müller, in Leutkirch auch bekannt als „Apu“.