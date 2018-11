Wenn das Leid wie ein Tsunami hereinbricht

„Der Tod eines Kindes ist etwas vom Schwersten, was Angehörigen abverlangt werden kann“. Diese zutiefst nachvollziehbare Anmerkung hat die Schweizerin Brigitte Trümpy-Birkeland der berührenden Lesung aus ihrem Buch „Sternenkind. Wie Till seinen Himmel fand“ im katholischen Gemeindehaus vorausgeschickt.

Der Einladung der ökumenischen Hospizgruppe waren fast 40 Frauen und ein Mann gefolgt, und sie ließen sich mitnehmen auf eine traurige, gleichzeitig aber mutige Reise einer Großmutter durch Krankheit, Leid und Tod bis hin zur Zuversicht. Ihr Enkel Till war im Alter von sechs Jahren an einem Hirntumor erkrankt und nach vier langen Jahren der Therapie, des Hoffens und Bangens gestorben. Ehemann und Akkordeonspieler Heiri Trümpy begleitete die Veranstaltung mit passenden Liedern.

Die Krankheit sei wie ein Tsunami über die Familie hereingebrochen, sagt Trümpy-Birkeland, die diese schlimme Zeit in sehr bewegenden Sätzen beschrieben hat. Da ist das Kind, das nach elfstündiger Operation, nach monatelanger Chemotherapie und Bestrahlungen für krebsfrei erklärt wird, zwei Mal Rückfälle durchleidet und schließlich aus einem total zerstörten Körper „seinen Abflug“ macht, wie es die Großmutter beschreibt. Da ist die tapfere Familie mit Großeltern, Eltern und Schwester, die sich gegen das Schicksal stemmt und in dieser Zeit für das kranke Kind Inseln des Glücks und der Lichtblicke schafft. Was sehr viel von den Betroffenen abverlangt, und deshalb müssen Tills Besucher auf der Onkologiestation ihren „schweren Rucksack“ vor der Zimmertüre ablegen. Trauer soll nicht hineingetragen werden.

Es ist vor allem die kleine Malin, die ihren Bruder liebevoll und fröhlich begleitet, immer wieder aufbaut und am Ende nicht nur seinen Sarg mit bunten Farben bemalt, sondern auch noch testet, in welcher Decke er dort am bequemsten liegen wird. Erstaunlich, wie Till sich Gedanken über das Jenseits macht, wie er – aus einer nicht religiösen Familie stammend – Bücher über Weltreligionen liest, Kinderbibeln studiert, mit Gott spricht und sich zusammen mit Malin taufen lässt. „Die Rollen verschieben sich“, sagte Trümpy-Birkeland. „Wir haben viel von Till gelernt.“

Die Familie schafft es, dass Freunde sich nicht abwenden, sondern gemeinsam mit ihr das schwere Schicksal schultern. „Lasst einander nicht allein“ ist deshalb die große Bitte der Autorin, die mit ihrem Buch nicht nur eine wunderbare Erinnerung an ihren Enkel verfasst hat, sondern auch Großeltern eine Stimme gibt und Betroffenen hilft, die Weisheit anzunehmen: „Nicht die Länge eines Lebens ist wichtig, sondern die Tiefe.“ Zusammen mit ihrem Mann hat sie in der Schweiz den Verein „Sternentaler“ gegründet, der durch viele kreative Ideen Familien mit kranken oder verstorbenen Kindern unterstützt.

Ulrike Butscher, Koordinatorin der ökumenischen Hospizgruppe Leutkirch, lud nach dem Dank für Lesung und Musik zum Gottesdienst für verstorbene Kinder am Sonntag, 9. Dezember, 16 Uhr, in die Heilig-Geist-Kirche, Keplerstraße 2 in Weingarten, ein.