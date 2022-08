Wenig Wasser: Für die Fische in der Eschach wird es gefährlich

Bereits seit mehreren Wochen ist es im Landkreis Ravensburg verboten, Wasser aus Seen und Flüssen zu entnehmen. Ein Blick auf die Eschach bei Leutkirch dieser Tage zeigt, wie kritisch die Situation durch die anhaltende Trockenheit ist.

Das wird auch für die Fische dort gefährlich, wie Frank Scherer vom Fischereiverein Leutkirch berichtet. Diese vorsorglich abzufischen, um sie in ein anderes Gewässer zu setzen, sei derzeit leider nicht möglich.

Pegelstände gesunken

Durch die niedrigen Wasserstände wird die Gewässerökologie beeinträchtigt, Fische, Kleinlebewesen und Wasserpflanzen leiden zudem unter ansteigenden Gewässertemperaturen, so das Landratsamt.

Aufgrund der hochsommerlichen Wetterlagen sanken die Pegelstände über mehrere Wochen kontinuierlich und erreichten dabei bei vielen Gewässern ein kritisches Ausmaß. Betroffen seien vor allem auch die kleineren Bäche, wie das Amt erklärt.

An der Eschach sei derzeit vor allem der Bereich zwischen der Schubertbrücke und dem Zufluss des Stadtbaches kritisch, berichtet Scherer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Aber auch in anderen Bereichen der Eschach fehlt Wasser.

Das in weiten Teilen trockene Bachbett im Bereich der Schubertbrücke. (Foto: Patrick Müller)

Zum Vergleich: Die Eschach im Bereich der Schubertbrücke im Mai diesen Jahres. (Foto: Patrick Müller)

Was sie tun können, um darauf zu reagieren, darüber hätten sich die Mitglieder des Fischereivereins in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht, sagt Scherer. Leider seien ihnen derzeit die Hände gebunden.

2018, als es ebenfalls einen sehr trockenen Sommer gab, haben Mitglieder des Vereins den Stadtbach abgefischt und die Fische in der Wurzacher Ach wieder eingesetzt. Das sei derzeit allerdings keine Option, so Scherer. Durch den niedrigen Wasserstand und die hohen Temperaturen – mit entsprechend wenig Sauerstoff im Wasser – seien die Fische schon jetzt gestresst.

Rettungsaktion zu riskant

Wenn man nun abfischen würde, was elektrisch, mit Keschern erfolgen würde, wäre das zu viel Stress für die Fische. Viele von ihnen würden eine solche Rettungsaktion nicht überleben, sagt Scherer.

Zumal die aktuelle Situation mit der von 2018 nicht zu vergleichen sei, so der Vereinsvorsitzende. Zusätzlich zur Trockenheit wurden damals vom Stadtweiher Blaualgen in das Fließgewässer geschwemmt. Sie sind nicht nur giftig, sondern können den durch die Hitze sowieso schon gesunkenen Sauerstoffgehalt im Wasser zusätzlich stark verringern.

Damals seien die Temperaturen im Wasser auch nochmals höher gewesen und es wurden viele tote Fische gefunden, so Scherer. Sie mussten handeln, da die Gefahr bestand, dass noch viel mehr Fische verenden, betont er.

Fische folgen dem Wasser

In diesem Sommer gebe es zumindest den glücklichen Umstand, dass die Luft sich in den Nächten immer wieder etwas abgekühlt habe. Tote Fische hätten sie in diesem Sommer zum Glück noch keine gefunden, so Scherer.

Diese folgen dem Wasser und überdauern die trockene Phase in Zonen, in denen noch mehr Wasser ist. Im Bereich der Stadt gibt es solche tiefere Zonen etwa beim Zusammenfluss von Stadtbach und Eschach.

An den Stellen, an denen es trotz der Trockenheit noch viel Wasser gibt, wie hier am Zusammenfluss von Eschach und Stadtbach, tummeln sich derzeit viele Fische. (Foto: Patrick Müller)

Und auch im weiteren Verlauf bei Niederhofen gebe es derzeit noch tiefe Gumpen, erklärt Scherer. Relativ viel Wasser gebe es auch im Bereich des Gewerbegebiets Untere Auen, wo es einen Biberstaudamm gebe. Was sonst mit Blick auf den Hochwasserschutz zu einem Problem werden könnte, sorge nun für eine willkommene Zone mit etwas tieferem Wasser.

Hoffnung auf ergiebige Niederschläge

Verschärfen sollte sich die Situation, die jetzt schon angespannt ist, allerdings nicht mehr, betont Scherer. Er blickt daher hoffnungsvoll auf die kommenden Tage, für die Regen vorhergesagt ist.

Die einzelnen Regenschauer, dies es bisher immer wieder gab, hätten zwar glücklicherweise dafür gesorgt, dass die Eschach zumindest als Rinnsal noch Wasser führt. Für eine Entspannung der Situation bräuchte es aber ergiebigere Niederschläge.

Scherer hofft, dass solche trockenen Sommer, die für den Fischbestand zur Gefahr werden, nicht zur Normalität werden. Denn bei normalem Pegelstand sei die Eschach ein Fließgewässer mit hoher Wasserqualität, in dem sich auch teils selten gewordene Fischarten wohlfühlen.

Als kürzlich im Rahmen der geplanten Sanierung im Bereich der Mohrenbrücke von der Fischereibehörde an mehreren Stellen der Fischbestand untersucht wurde, wurden neben Forellen und vielen Döbel zur großen Freude auch eine überraschend hohe Anzahl an Groppen entdeckt, berichtet Scherer.