Wenig Besuch, neues Konzept

Im Oktober 2021 hat das Spielecafé „Analog“ des Kinder- und Familienzentrums St. Vincenz eröffnet. Ziel war und ist es, Brettspielfreunde zusammenzubringen.

„Leider wird das Angebot nicht gut angenommen und oftmals sitzen die Ehrenamtlichen allein im Spielecafé“, erzählt Claudia Wahl (Angebots- und Ehrenamtsentwicklung KiFaZ). „Wir werden uns ein neues Konzept überlegen. Ob wir dann alle zwei Wochen offen haben, oder einmal im Monat einen großen Spieltag anbieten, wird sich noch zeigen.“

Im Juli wird das Analog noch wie gewohnt jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr geöffnet haben. In den Sommerferien hat das Spielecafé geschlossen. Das Team freut sich über Ideen und Anregungen, was die Öffnungszeiten des Spielecafés angeht. Allerdings könne man natürlich nicht alle Wünsche erfüllen, da das Spielecafé abhängig von der Zeit der Ehrenamtlichen und der Verfügbarkeit der Räume ist. Ideen können gerne per Mail direkt an cwahl@drs.de geschickt werden. Aktuelle Informationen findet man auf der Seite des Familienzentrums www.kifaz-leutekirche.drs.de.