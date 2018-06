Weltstar der elektronischen Musikszene ist zu Gast in Leutkirch

Das Commaklar-Festival findet am Freitag und Samstag, 29. und 30. Juni, zum zweiten Mal in größerer Ausführung am idyllischen Ellerazhofer Weiher beim Leutkircher Alcazar statt. Schon in den vergangenen Jahren habe sich das kleine Festival rund um das Alcazar zu einem festen Termin im Kalender der Festivalgemeinde etabliert, so die Veranstalter.

Das Commaklar-Veranstaltungsteam rechne mit bis zu 1800 Besuchern aus nah und fern. Als Hauptact wird der in der elektronischen Musikszene international bekannte DJ Boris Brejcha die Bühne betreten. Bekannt als „DJ mit der Maske“ erobert er laut Pressemitteilung die Herzen seiner Fans. Schon im frühen Kindesalter lernte er Schlagzeug und Keybord, mischte später Trance-Sound, bis er heute beim Minimal angekommen ist und mit seinem eigenen Label „fcking serious“ weltweit erfolgreich auf Tour geht. Das weitere Programm bietet vor allem auch viele regional bekannte Künstler, außerdem sollen mit einer Alternativen Bühne auch Freunde anderer Musikrichtungen auf ihre Kosten kommen.

Start ist an beiden Tagen jeweils um 17 Uhr, Camping und Aftershowparty an beiden Tagen sind inklusive. Einlass ab 18 Jahren.