Weltmusik aus Russland am 25. März in Leutkirch zu hören

Im Leutkircher Bocksaal gastiert am Freitag, 25. März, die Gruppe Exprompt aus Russland. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Präsentiert wird laut Angaben des Veranstalters, dem Verein Larifari, Weltmusik. Auf der Bühne wird Alexey Kleschenko mit seiner Band stehen, die bereits des Öfteren auf Tourneereisen in Deutschland unterwegs gewesen war.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Leutkircher Stadtbuchhandlung, Memminger Straße, unter der Telefonnummer 07561 / 90 60 34, sowie bei der Touristinfo Leutkirch, Marktstraße 32, Rufnummer 07561 /87154, E-Mail: touristinfo@leutkirch.de. Der Eintritt für den Konzertabend kostet im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse sind 18 Euro zu entrichten. Larifari-Vereinsmitglieder bezahlen zwölf Euro. Tischplatz- und Kartenreservierung erfolgt per E-Mail an larifari-ev@web.de