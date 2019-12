Weltkriegsmunition wird gesprengt

Bei Kampfmittelräumungen in der Nähe von Friesenhofen sind Munitionsreste gefunden worden, die am Mittwoch, 11. Dezember, zwischen 10 und 14 Uhr kontrolliert gesprengt werden sollen. Das teilt die Stadt Leutkirch mit. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde demnach von den französischen Streitkräften konventionelle Munition der Deutschen Wehrmacht, die in der Muna Urlau gelagert wurde, an mehreren Orten zur Detonation gebracht, um sie zu vernichten. Dies sei jedoch nicht vollständig gelungen, sodass ein Teil der zu vernichtenden Munition im Umkreis der Sprengstellen verteilt wurde.

Im Wald bei Friesenhofen werden in der Parzelle Wagenbach derzeit die Flächen gründlich gereinigt. Bei diesen Arbeiten wurde etwa 1000 Meter östlich vor Ellmeney die Munition gefunden, die durch Sprengung vernichtet werden soll. Der Gefahrenbereich in einem Radius von 400 Metern, einschließlich der Höhe über Grund, darf nicht betreten werden, niemand darf sich dort aufhalten. Um dies sicherzustellen, wird dieser Bereich abgesperrt und durch Posten gesichert.