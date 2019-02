Weltgebetstagsteam bittet zu Tisch

„Kommt, alles ist bereit“ – unter diesem Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kap. 14, steht der weltweite ökumenische Weltgebetstag, für den in diesem Jahr Frauen aus Slowenien die Liturgie erarbeitet haben. In Leutkirch wird dazu am Freitag, 1. März, 19 Uhr, in die Dreifaltigkeitskirche zu Gottesdienst und Agapemahl eingeladen. Ein Chor unter Leitung von Christine King hat die neuen Lieder für den Gottesdienst einstudiert. Inspiriert durch das Motto wird der Weltgebetstag dieses Jahr an Tischen gefeiert. Mit einem Anspiel lässt das Vorbereitungsteam Stimmen von Frau aus Slowenien zu Wort kommen und greift in Tischreden die Erzählung vom großen Abendmahl auf. Neben Themen wie Gastfreundschaft, Flucht und Zusammenhalt der Generationen, geht es auch um die weltweite Unterstützung von Frauen, damit sie „mit am Tisch sitzen können“. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt das Vorbereitungsteam zu Essen und Austausch ein.