„Weltfairänderer“ an der Geschwister-Scholl-Schule

Vom 19. bis 23. September schlagen die „Weltfairänderer“ ihre Zelte an der Geschwister-Scholl-Schule auf. Wie die Katholische Kirchengemeinde St. Martin mitteilt, handelt es sich um ein Bildungsprojekt, das in Kooperation mit der Fachstelle Jugendarbeit und Schule des BDKJ (Bund der deutschen katholischen Jugend), dem Jugendreferat und der Schule durchgeführt wird. Auch die Mutmacher-Jugendarbeit der Kirchengemeinde St. Martin ist dabei.

Vormittags finden laut Mitteilung in den Zelten Workshops für Schulklassen zu Themen des fairen Handels statt. Gemeinsam mit dem „Weltfairänderer“-Team gehen Schülerinnen und Schüler auf die Suche nach Handlungsalternativen in einer globalisierten Welt. Neben den Workshopzelten gibt es ein Faircafé mit Produkten aus dem Weltladen. Morgens beginnt jeder Tag mit einem ökumenischen Impuls. Am Montagabend, 19. September, 20 Uhr, lädt das „Weltfairänderer“-Team gemeinsam mit dem Leutkircher Kino zum Film Agrokalypse ein. Am Donnerstag 22. September, findet abends die Kochaktion des Chillix in und um die Workshopzelte auf dem Schulhof der Geschwister-Scholl-Schule statt.