Wellbappn bieten Musik und Kabarett

Der Titel des zweiten Albums der Wellbappn ist auch gleichzeitig Programm der neuen Blosn rund um Ex-Biermösl Hans Well. Heute, Mittwoch, 12. Oktober, steigt das generationsübergreifende bayerische Quartett auf die Bühnenbretter des Leutkircher Bocksaals und blasen, spielen, zupfen, singen und erzählen mit jugendlichem Elan und meisterlichem Können, was das Zeug hält. Los geht es um 20 Uhr.

Kaum vier Jahre nach der Gründung der Band veröffentlicht Hans Well mit seinen Kindern schon die zweite CD. Schließlich müssen die Ausgaben für die musikalische Ausbildung der Kinder wieder reingespielt werden, heißt es in einer Mitteilung. Denn die war so umfangreich wie vielfältig: Geige, Bratsche und Kontrabass beherrscht die zweite Generation ebenso wie Trompete, Tuba, Akkordeon, Saxofon, Flöte, Dudelsack, Mandoline, Drehleier, Gitarre – mindestens! Die Musikalität liegt dieser Familie einfach im Blut.

Frischer Wind in alten Segeln

Sarah (23), Tabea (22) und Jonas (19) blasen mit jugendlichem Elan und meisterlichem Können „einen erfrischend neuen Wind ins alte Segel“, so schreiben die Rezensenten. Sie lassen ihren Vater gnädigerweise noch mitspielen – als Texter hat er schließlich nichts verlernt. Hans Well textet also, sein Nachwuchs kritisiert, verbessert, vertont seine Werke mehrstimmig und bringt den Vater mit virtuosen Musikstücken zur Verzweiflung – ja bisweilen sogar zum Üben.

Neue Lieder werden schnell umgesetzt. Im bewährten Stil von Hans Well gründen die Themen in der Mitte der Gesellschaft und machen sich in bester Manier über Mitmenschen, verantwortliche politische Köpfe oder sich selbst lustig. So entsteht ein Heimatsound, der zum bayerischen Gefühl auch Unterleib und Kopf nicht vergisst. Zur Hoeneß-Passion gesellt sich ein Fanlied kampfbereiter Mütter der F-Schülermannschaft von Hausen, zum Pfingstlied das notorische Tief aus dem Nordwesten.

Die Genialität der Ausländermaut, der Gegenwind bei der Energiewende oder die von Gesellschaft und Presse völlig ignorierte Schutzbedürftigkeit von Verfassungsschutz oder BND werden mit gebührender Hochachtung besungen. Das Quartett nimmt kein Blatt vor den Mund, greift brisante politische Themen genauso an wie Kirchenangelegenheiten, Schulproblematik und Jugendkultur, wobei ihr Spott und Biss aber niemals unter die Gürtellinie abrutscht. Die Texte sind durchdacht, für jeden Zuhörer nachvollziehbar, teils bitter-böse, teils liebevoll-spöttisch angehaucht.

Wellbappn, das ist ein neuer, frischer musikalischer Satirewind, ein unglaublich locker, entspanntes Gesangs-Kabarett, in dem sich der routinierte Papa niemals zu wichtig nimmt, ein generationenübergreifender virtuoser Leckerbissen, so heißt es in einer Mitteilung.

Karten bei www.reservix.de und in der Touristinfo Leutkirch. Ermäßigungen gibt es für Mitglieder der VHS Leutkirch, Kulturverein Larifari, SZ-Abokarte, VR-BankCard Gold, Schüler, Studenten, Auszubildende und Menschen mit Behinderungen. Die Karten kosten zwischen 14 und 20 Euro.