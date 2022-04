Weiterer Kalbskadaver gefunden

Ein weiteres totes Kalb hat ein Jäger am Mittwochabend im Waldgebiet zwischen Reichenhofen und Rostall gefunden. Dem Tierkadaver, der wohl in den Tagen zuvor dort abgelegt wurde, wurden die Ohren samt Marken abgeschnitten. Schon vor einer guten Woche wurde im Bereich Grubenwald/Arnach ein totes Kalb im Wald gefunden, so die Polizei. Das Veterinäramt und die Polizei ermitteln und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07561 /848 80 bei der Polizei Leutkirch oder Telefon. 07561 / 9820 57 10 beim Veterinäramt zu melden.