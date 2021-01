Weiterer Einbruch ins Tagungshaus

Bislang unbekannte Täter haben sich am Sonntag wohl in den Abendstunden gewaltsam Zugang zu einem Tagungshaus in der Bischof-Sproll-Straße in Leutkirch verschafft. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster im Untergeschoss in das Gebäude und durchwühlten einen Schrank, den sie ebenfalls aufgebrochen hatten. Während sie Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro hinterließen, gingen die Diebe leer aus. Die Polizei Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in das Tagungshaus in jüngster Zeit nicht aus.