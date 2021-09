Weitere Schmierereien entdeckt

Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Wochenende mehrere Farbschmierereien im Leutkircher Stadtgebiet hinterlassen hat, kamen laut Polizei nun weitere Beschädigungen zutage.

So hat mutmaßlich derselbe Täter auch mehrere Hallen des Bauhofs mit Schriftzügen in roter und schwarzer Farbe verunstaltet. Auch im Bereich Schleifweg, Hermann-Neuner-Straße und Brühlstraße stellten Polizeibeamte Farbschmierereien fest. Am späten Montagabend wurde zudem in der Wurzacher Straße ein Mann mit einem Fahrrad beobachtet, der ersten Ermittlungen der Polizei zufolge zwei Postkästen mit weiteren Graffiti besprüht haben dürfte.

Personen, denen der Mann im Zeitraum von 22.15 bis 22.25 Uhr im Bereich des Autowaschparks aufgefallen ist oder die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 zu melden.