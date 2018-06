Weitere Lesewelten

„Vorleserinnen und Vorleser gesucht!“ So könnte kurz und knapp die Stellenausschreibung der Stiftung Kinderchancen Allgäu lauten, die zum kommenden Schuljahr das im Raum Bad Wurzach und Aichstetten bereits angelaufene Projekt „Lesewelten“ ausweiten will. Die Vorbereitungen dazu haben begonnen, im Zusammenspiel mit Trägern von Grundschulen und Kindergärten ehrenamtliche Kräfte zu suchen, die in den Einrichtungen einmal pro Woche anbieten, Vorlesestunden zu halten. Eine Vorschulung und auch die Betreuung seien garantiert.

Vor gut einem Jahr hat die Stiftung im Allgäu ihre Arbeit aufgenommen. Träger ist die Caritas Bodensee-Oberschwaben in Zusammenarbeit mit den katholischen Kirchengemeinden aus Aitrach, Aichstetten, Bad Wurzach, Isny und Leutkirch. „Jedes Kind soll die Chance erhalten, seine Begabungen und Talente zu entdecken und zu entfalten“, so lautet eine Vision. Lesewelten könnten dazu beitragen. „Wir möchten in die Fläche kommen und Aktionsorte finden, um unsere Stiftungsidee weiterzuentwickeln“, sagt Geschäftsführer Ewald Kohler. Über das Leseprojekt hinaus geht es dem Caritas-Verband auch darum, sich einzubringen in den Kampf gegen die Kinderarmut und die damit verbundenen Nachteile. „Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg ist armutsgefährdet, auch das wollen wir thematisieren“, stellt Kohler klar. Mit Armut im Elternhaus verbindet er die Nachteile, an Lesestoff zu gelangen oder dazu ermuntert zu werden, eine Lektüre in die Hand zu nehmen.

Passgenaue Angebote

Neue Lesewelten in Kindergärten und Grundschulen sollen dagegen wirken. Verantwortlich für das ehrgeizige Caritas-Programm im Allgäu ist Ramona Wiest. Im ersten Jahr sind in Bad Wurzach, Aichstetten und in Arnach bereits sechs Kooperationen entstanden. Einfach das Prinzip, durchaus schwierig die Umsetzung. Interessierte Ehrenamtliche stellen sich zur Verfügung, einmal pro Woche entweder im Kindergarten oder in einer Grundschule eine Stunde lang Lesestoff zu vermitteln. Aber bitte keinen Blockvortrag. „Je nach Altersstufe geht es darum, sich passgenau auf die Gruppe einzustellen“, sagt Ramona Wiest, die sowohl die Vorbereitung als auch die Betreuung der Freiwilligen nach der Grundschulung koordiniert und für jeden Hinweis auf Verbesserungen dankbar ist.

Während in Kindergarteneinrichtungen das Angebot in die Betreuungszeit einfließen kann, muss in Grundschulen und bei den Eltern dafür geworben werden, dass Kinder das Angebot zusätzlich wahrnehmen. Die Stiftung stellt dafür sogenannte „Bücherkisten“ zur Verfügung. Angepasst an aktuelle Stoffe, an aktuelle Entwicklungen auf dem Markt, historisch bewährt. „Am Geld scheitert es nicht, diese Kisten zu beschaffen“, betont Walter Herter, der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung. Über das Grundkapital hinaus hat die Stiftung im ersten Jahr ihres Bestehens zum Teil auch direkt für diese Lesewelten-Idee Spenden erhalten, weil diese überzeugt habe.

„Kinder und Bücher mögen“

Was unterscheidet Vorlesen in der Familie, für Kinder oder Enkel, vom Vorlesen in der Gruppe? Ramona Wiest hat nach allen Gesprächen mit den schon eingearbeiteten Kräften als Kernherausforderung eine ganz andere Dynamik erkannt. „Auf Knopfdruck vorlesen, das funktioniert nicht“, ergänzt Kohler. Insofern sollten Interessierte in das Profil passen, „Kinder und Bücher zu mögen“. Diese könnten sich auch mit eigenen Ideen für geeigneten Lesestoff einbringen. Das zur Erwartungshaltung an die Vorlesekräfte der Zukunft. Ramona Wiest betont: „Niemand soll sich alleingelassen fühlen.“

Es geht um die Sprache

Kohler streicht heraus, auch auf Basis der Bildungsstudien der vergangenen Jahre: „Wir können nicht das Schulsystem retten.“ Vermitteln will die Stiftung mit ihrem Engagement aber die Fähigkeit, „die Sprache als Grundlage unserer Kultur“ zu bewahren. Deswegen sollen die in den beteiligten Einrichtungen bereitgestellten Bücherkisten dazu beitragen, sowohl die Elternschaft als auch die Jugendlichen dazu zu animieren, in Büchereien oder auch in Buchhandlungen auf Entdeckungstour zu gehen, im Widerstreit mit der Oberflächlichkeit digitaler Schnellleseangebote. Bei allen bereits in Leutkirch und Isny angesetzten Vorbesprechungen stand deshalb auch so eine Abstimmung mit im Vordergrund.

Mittelfristig hat sich die Stiftung das Ziel gesetzt, bis zum Sommer 2019 für etwa 30 Einrichtungen 90 Ehrenamtliche zu gewinnen, um so bis zu 400 Kinder mit den Lesewelten zu erreichen. „Das ist eine durchaus sportliche Vorgabe“, das weiß auch Ewald Kohler. Die große Resonanz auf die bisher geleistete Arbeit aber ermuntert ihn und sein Team, in den „Lesewelten“ einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, Lern- und Verständnisdefizite abzubauen.

Eine erste Vorbereitungsbesprechung hat in Leutkirch schon stattgefunden. Isny ist schon einen Schritt weiter, demnächst finden dort weitere Vorplanungen statt. Dass die Stiftung „Kinderchancen Allgäu“ aber Fuß gefasst hat, lässt sich auch daran ablesen, dass der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) Anfang August sich das Projekt vor Ort in Leutkirch vorstellen lassen will – trotz Ferien.