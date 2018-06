Zwölf männliche Asylbewerber, acht aus Kamerun, zwei aus Somalia und zwei aus Togo, sind am Mittwoch in Leutkirch angekommen. Sie werden in der Flüchtlingsunterkunft in der Sudetenstraße untergebracht. Am nächsten Mittwoch sollen weitere 35 Asylbewerber Leutkirch erreichen. Weitere Auskünfte blockte das Landratsamt auf SZ-Anfrage ab. (win)