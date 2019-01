Weiter keine Gefahr für Hallendächer

Der Schnee hält die Räum- und Rettungsdienste der Region weiterhin in Atem: Wegen Schneebruch waren mehrere Straßen zeitweise gesperrt und es kam zu Verkehrsunfälle. Die Leutkircher Feuerwehr rückte zu etwa 20 Einsätzen aus.

Laut Auskunft der Stadtverwaltung besteht durch die Schneelast im Gebiet der Stadt Leutkirch derzeit weiterhin keine Gefahr für die Dächer öffentlicher Gebäude. Statiker seien am Montagvormittag unterwegs gewesen, um die Dächer von Hallen, Kindergärten und Schulen zu prüfen. Die Stadtverwaltung betont, dass diese Prüfungen „sehr kritisch“ durchgeführt wurden, sich aber dadurch an der derzeitigen Risikoeinschätzung nichts geändert habe. „Auch weiterhin werden kritische Prüfungen durchgeführt“, so Jacqueline Zenker von der Stadtverwaltung.

Auch der Leutkircher Bauhof ist nach wie vor durchgehend im Einsatz. „Wir sind voll dabei“, so Bauhofleiter Feuerstein am Montagnachmittag. Die Hauptaufgabe des Räumdienstes sei derzeit, die Schneemassen und den Schneematsch aus den Siedlungen und der Kernstadt abzutransportieren. Vor allem in den Siedlungen seien die Straßen durch den Schnee an den Rändern teilweise sehr eng. Hier komme die große Fräse zum Einsatz. Außerdem kamen in der Nacht auf Sonntag in der Altstadt mehrere Dachlawinen herunter, etwa in der Bachstraße und bei der evangelischen Kirche, deren Schnee am Morgen von der Straße entfernt wurde.

Gesperrte Straßen

Wegen des durch den Regen schwerer werdenden Schnees, mussten am Sonntag laut Feuerstein zeitweise mehrere Straßen durch den Wald für den Verkehr gesperrt werden. Grund waren umgefallene Bäume oder Schneebruchgefahr. Betroffen waren unter anderem die Abschnitte zwischen Gebrazhofen und Herrot, zwischen Baltrazhofen und dem Waldfriedhof, sowie zwei Straßenabschnitte um Friesenhofen. Diese Strecken waren am Montag wieder frei. Voraussichtlich auch noch an diesem Dienstag gesperrt ist dagegen die Straße zwischen Winterazhofen und Beuren, da hier noch umgestürzte Bäume den Weg versperren.

Von der Straßenmeisterei Leutkirch, die für die übergeordneten Straßen zuständig ist, wurden ebenfalls mehrere Straßenabschnitte zeitweise gesperrt. So war etwa zwischen Sonntagnachmittag und der Nacht zum Montag die Landstraße 309 zwischen Seibranz und Unterzeil gesperrt, sowie im gleichen Zeitraum die Kreisstraße 8025 zwischen Gebrazhofen und Waltershofen.

Etwa 20 Feuerwehreinsätze

Schneebruch in Form von umgestürzten Bäumen auf der Straße war laut Kommandant Michael Klotz, bis auf eine Ausnahme, auch jeweils der Grund für die etwa 20 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Leutkirch, zu denen diese am Wochenende und am Montag innerhalb des Leutkircher Gebiets ausrückte. Neben sechs Einsatzstellen im Stadtgebiet lag der Schwerpunkt der Einsätze laut Klotz in Wuchzenhofen, Gebrazhofen und Reichenhofen. In Einzelfällen kam es durch umgestürzte Bäume auch zu Verkehrsunfällen (siehe Polizeimeldungen Seite 15). In einem Fall musste die Feuerwehr am Montag ausrücken, da in Leutkirch das Bächlein „Rauns“ durch Dachlawinen aufgestaut wurde, über die Ufer trat und den Vorhof einer Autowerkstatt überschwemmte. Auch der Pegel der Eschach ist im Stadtgebiet durch das Tauwetter und den Regen höher als in den vergangenen Tagen. Laut Klotz ist die Lage hier aber derzeit „unproblematisch“.