Weiter kein Nachfolger für den Landfrauen-Partyservice in Sicht

„Wir haben definitiv aufgehört“, sagt Sabine Merk im Telefonat mit der „Schwäbischen Zeitung“. Das bedeutet: Den Partyservice der Allgäuer Landfrauen-Spezialitäten gibt es nach 25 Jahren seit Ende 2021 offiziell nicht mehr. Nach einem Nachfolger sucht das Team allerdings noch immer.

Bereits im Sommer 2021 hatten die Frauen aus mehreren Gründen beschlossen, jemanden zu suchen, der den Cateringservice übernimmt (SZ berichtete). Danach habe es Gespräche mit Interessierten gegeben, erzählt Sabine Merk, die im Team unter anderem fürs Büro zuständig war.

Ein potenzieller Nachfolger habe jedoch wieder abgesagt, nachdem er „kein Personal und keine Mitstreiter“ gefunden hatte. „Und allein schafft man das nicht“, man brauche ein Team von mindestens sechs oder sieben Köpfen, sagt Sabine Merk. Wenn man einen größeren Auftrag habe, gehe es um 100 oder noch mehr Essen – „da braucht man Leute für die Büroarbeit, für den Einkauf, in der Küche, für die Auslieferung, und wenn man Service mit anbietet, braucht man da auch noch Leute“ – und in all diesen Bereichen vor allem zuverlässige Leute.

Inventar bleibt derzeit

Momentan gebe es erneute Gespräche mit einem Interessenten, der allerdings kein Catering anbieten wolle, sondern mit den Räumlichkeiten und der Ausstattung andere Pläne habe, sagt Sabine Merk.

Bisher befindet sich das Inventar weiterhin in den bisherigen Räumlichkeiten in Diepoldshofen. „Das haben wir abgesprochen mit dem Vermieter, der die Räume nicht braucht.“ Die Miete zahlen die Frauen vom Partyservice aus dem noch vorhandenen Firmenvermögen. Zudem werde das Inventar derzeit auf mehreren Plattformen zum Verkauf angeboten – falls das mit einem Nachfolger nicht klappen sollte. „Irgendwie muss man weiterkommen“, sagt Sabine Merk. „Und das alles auszubauen und irgendwo anders zu lagern, das wäre wohl das Schwierigste für uns, vor allem emotional.“

Nachfolge wird generell immer schwieriger

Denn natürlich hängt Herzblut am Landfrauen-Partyservice. Vor über 25 Jahren gegründet und mit Eigenkapital sowie Zuschüssen des Landesprojekts „Plenum“ finanziert hat sich die Allgäuer Landfrauen-Spezialitäten GbR in der Region etabliert.

„Damals haben wir noch Essen für 20 Leute gemacht“, erinnert sich Sabine Merk, „und zum Schluss für 200 Leute. Aber wenn wir die Leute nicht gehabt hätten, die egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, gearbeitet haben, hätten wir das auch nicht geschafft.“

Genau dieser Punkt ist es auch, sagt Sabine Merk, der die Suche nach Nachfolgern für sowohl Cateringservices als auch für Gaststätten heutzutage immer schwerer macht: „Viele Leute wollen am Wochenende nicht arbeiten.“ Das sei allerdings gerade in der Gastronomie schwierig.

Catering hat einige Vorteile

„Vielleicht will ja auch jemand mit unserem Inventar einen Partyservice in seiner Gaststätte anbieten“, sagt Sabine Merk. Ein Catering hat, so findet die Leutkircher Stadträtin, gegenüber einer Wirtschaft auch einige Vorteile: „Ich kann mir selbst einteilen, welche Aufträge ich annehme. Das geht in einer Gaststätte nicht. Außerdem weiß man bei einem Catering genau, wann welcher Auftrag stattfindet. So kann man mit dem Personal optimal planen. Und mit dem Essen ist es ähnlich: Man weiß in der Regel mehrere Wochen im Voraus genau, was und wie viel man bis wann einkaufen und kochen muss.“

Suche geht bis Sommer weiter

Obwohl das Gewerbe der Allgäuer Landfrauen-Spezialitäten GbR seit Dezember abgemeldet ist, bleibt die Webseite des Partyservices weiterhin online. „Wir kriegen auch weiterhin täglich E-Mails mit Anfragen“, sagt Sabine Merk. „Aber wenn wir die Webseite nicht mehr haben, meldet sich womöglich niemand mehr, das wird für einen möglichen Nachfolger dann auch nicht einfach.“

Die anfragenden Personen verweisen die Catering-Frauen auf andere Anbieter in der Region. Falls die momentanen Gespräche nicht erfolgreich sind, will das Partyservice-Team noch bis Sommer nach möglichen Nachfolgern suchen. „Aber irgendwann“, sagt Sabine Merk, „muss man leider einen Strich ziehen.“