Weihnachtsverlosung des Leutkircher Wirtschaftsbundes

Der Leutkircher Wirtschaftsbund hat am Freitag, 10. Januar, die Gewinner der Hauptpreise der Weihnachtsverlosung in das Büro der Vereine eingeladen. Die Vorsitzenden des Vereins, Melanie Krimmer und Robert Wünsche, überreichten die vier Hauptpreise. Alle anderen Gewinner wurden bereits per Post informiert. Insgesamt wurden 156 Preise im Gesamtwert von 4200 Euro ermittelt. Insgesamt wurden 3602 Lose in den Briefkasten des Wirtschaftsbundes eingeworfen. Foto: Leutkircher Wirtschaftsbund