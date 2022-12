Weihnachtstrucker-Aktion an der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schüler und Lehrer der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch haben auch dieses Jahr wieder bei der sogenannten Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter mitgemacht. Wie jedes Jahr sammeln die Johanniter in der Vorweihnachtszeit Pakete für hilfsbedürftige und notleidende Menschen in Südosteuropa und auch in Deutschland.

Damit die richtigen Dinge in den Spendenpäckchen landen, haben die Johanniter eine Liste der dringend benötigten Lebensmittel und anderen Gegenstände erstellt. Neben Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Reis, Mehl und Zucker und Mitteln des täglichen Bedarfs wie Seife, Shampoo, Zahnbürsten und Zahnpasta stehen auch Schokolade und Kekse auf der Liste. Auch ein Geschenk für Kinder wie beispielsweise ein Malbuch und Malstifte dürfen nicht fehlen. All diese Dinge haben die Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen untereinander aufgeteilt, fleißig gesammelt und in Päckchen verpackt.

Insgesamt 35 solcher Pakete wurden seit Anfang Dezember bei den Organisatoren der SMV der Geschwister-Scholl-Schule Hilal Pinar, Leoni Ruppel und Luis Kistler abgegeben. Alle hoffen, dass die Familien, an die die Päckchen verschickt werden, auch dieses Jahr ein frohes Fest haben werden.