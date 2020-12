Weihnachtspäckchen sorgen für Freude in Ungarn

Der Johanniter-Hilfstransport mit Päckchen aus Oberschwaben ist rechtzeitig vor Weihnachten im Behindertenheim „Sarepta“ in Budapest angekommen. „Wunderbar, herzlichen Dank an die Helfer und Spender. Wir werden alles sortieren und in den verschiedenen Heimen verteilen“, bekamen die Ortsbeauftragten der Johanniter, Robert Lohr (Leutkirch-Kißlegg) und Hans Klein (Bad Schussenried-Bad Waldsee) zu hören, geht aus der Pressemitteilung hervor. Es sei Lob, das Mut mache und gerne an alle Beteiligten weitergegeben werde. Obwohl sich viele Weihnachtspäckchen schon seit Monaten in Bad Schussenried und Leutkirch angesammelt hatten – auch eine größere Spende von Pflegehilfsmitteln und Ersatzteilen für den Pflegebedarf von einer Firma aus Kißlegg – sei diese diese Aktion wegen der Corona-Auflagen lange Zeit nicht als selbstverständlich erachtet worden. Die Corona-Pandemie habe alles noch schwieriger für die rein ehrenamtliche Arbeit der Aktion „Ungarnhilfe“ gemacht.

Aber mit Unterstützung der Ungarischen Genossenschaft des Johanniterordens und der Firma Lohr Signalgeräte aus Leutkirch konnten nun laut den Johannitern alle gespendeten Hilfsgüter sowie rund 500 Weihnachtspäckchen mit vielen gespendeten Schoko-Nikoläusen, Keksen und Kaffee im Dezember in Reichenhofen auf einen 40-Tonner geladen werden. „Und das sogar noch, bevor der Schneefall stärker wurde“, sagten die Helfer erfreut, als sich der Lkw auf die rund 900 Kilometer lange Reise machte. Der regierende Kommendator Istvan Tomcsanyi habe den Helfern für die gelungene Aktion sehr gedankt, ebenso Heimleiterin Annamaria Buda.