Weihnachtsmarkt für den guten Zweck

Mit den Leutkircher Gassensängern öffnet am Freitag, 29. November, um 15.30 Uhr der Weihnachtsmarkt im Seniorenzentrum Carl-Joseph in Leutkirch. Zwei Tage lang können Besucher bei Glühwein, Punsch und Waffeln durch zahlreiche Geschenkideen im Foyer und dem beheizten Außenbereich stöbern. Der gesamte Erlös kommt dem Bewohnerprojekt „Wünsche im Blick“ zugute, bei dem Herzenswünsche wie besondere Ausflüge erfüllt werden.

Ein musikalischer Höhepunkt wird am Freitag der Auftritt des Gospelchors „Good News“ aus Bad Grönenbach sein, der um 18 Uhr in der Hauskapelle auftritt. Ab 10 Uhr gibt es den ganzen Samstag über selbstgemachte Gestecke und Kränze zum Kauf. Ab 14.30 Uhr lassen die Achtaler Musikanten weihnachtliche Weisen erklingen, gefolgt von Gerlinde Eisele an der Panflöte. Begleitend wird zwischen 14.30 und 15.30 Uhr der Nikolaus für die jüngsten Weihnachtsmarktbesucher vor Ort sein.

Abends erwartet die Besucher um 18 Uhr ein besinnliches Konzert mit den bekannten Soulsisters Angele in der Hauskapelle. Am Sonntag, 1. Dezember, ist ab 14 Uhr gemütlicher Ausklang des Weihnachtsmarkts in der Café-Lounge. Restbestände können dann noch erworben werden. Die Eintritte sind frei. Spenden für das Bewohner-Projekt „Wünsche im Blick“ sind willkommen.